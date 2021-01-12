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Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"
Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост",... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:21
2021-01-12T18:35
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост", чтобы закончить конфликт в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Politeka."Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход", — сказал собеседник. Он пообещал, что после этого с Москвы снимут санкции. "Это блестящий выход для них. Но они на это не идут", — утверждает Арестович.Для урегулирования внутриукраинского конфликта были приняты Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, украина, в мире

Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"

16:21 12.01.2021 (обновлено: 18:35 12.01.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост", чтобы закончить конфликт в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Politeka.
"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход", — сказал собеседник.
Он пообещал, что после этого с Москвы снимут санкции.
"Это блестящий выход для них. Но они на это не идут", — утверждает Арестович.
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4 января, 17:46
Украинский дипломат захотел устроить России Афганистан
Для урегулирования внутриукраинского конфликта были приняты Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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