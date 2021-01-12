https://ria.ru/20210112/delo-1592694807.html

Дежурного ЕДДС задержали в Норильске после гибели людей под лавиной

Дежурного ЕДДС задержали в Норильске после гибели людей под лавиной

В Норильске, где под лавиной погибли три человека, задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:50

2021-01-12T11:50

2021-01-12T13:06

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592701773_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_274f5139adac02fe8397f5238eba7cb5.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Норильске, где под лавиной погибли три человека, задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили в Следственном комитете.Против него возбудили новое уголовное дело — о халатности.В ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" сошла лавина, засыпавшая несколько домов. Под снегом спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, еще одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным следствия, 30 декабря специалисты регионального управления МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций: согласно ему с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края была опасность образования лавин. Прогноз, в котором также перечислили меры безопасности, направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. Сотрудник его получил, однако в оперативную сводку эту информацию не включил.Из-за его халатных действий никто не знал о лавиноопасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять необходимые меры, подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html

https://ria.ru/20210112/podrostok-1592676364.html

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ 2021-01-12T11:50 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия