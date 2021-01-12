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Дежурного ЕДДС задержали в Норильске после гибели людей под лавиной
Дежурного ЕДДС задержали в Норильске после гибели людей под лавиной
В Норильске, где под лавиной погибли три человека, задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:50
2021-01-12T13:06
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Норильске, где под лавиной погибли три человека, задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили в Следственном комитете.Против него возбудили новое уголовное дело — о халатности.В ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" сошла лавина, засыпавшая несколько домов. Под снегом спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, еще одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным следствия, 30 декабря специалисты регионального управления МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций: согласно ему с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края была опасность образования лавин. Прогноз, в котором также перечислили меры безопасности, направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. Сотрудник его получил, однако в оперативную сводку эту информацию не включил.Из-за его халатных действий никто не знал о лавиноопасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять необходимые меры, подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ
Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия

Дежурного ЕДДС задержали в Норильске после гибели людей под лавиной

11:50 12.01.2021 (обновлено: 13:06 12.01.2021)
 
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Норильске, где под лавиной погибли три человека, задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили в Следственном комитете.
Против него возбудили новое уголовное дело — о халатности.
На место схода лавины под Норильском прибыли дополнительные силы МЧС - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
11 января, 13:06
Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
В ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" сошла лавина, засыпавшая несколько домов. Под снегом спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, еще одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, 30 декабря специалисты регионального управления МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций: согласно ему с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края была опасность образования лавин. Прогноз, в котором также перечислили меры безопасности, направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска. Сотрудник его получил, однако в оперативную сводку эту информацию не включил.
Из-за его халатных действий никто не знал о лавиноопасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять необходимые меры, подчеркнули в СК.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 10:13
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Сход лавины под НорильскомСледственный комитет России (СК РФ)НорильскПроисшествия
 
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