https://ria.ru/20210112/delo-1592686785.html
Против министра экономики Сахалина возбудили уголовное дело
Против министра экономики Сахалина возбудили уголовное дело
Уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве аквапарка возбуждено в отношении министра экономического развития Сахалинской области... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:08
2021-01-12T11:08
2021-01-12T20:54
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве аквапарка возбуждено в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского."По материалам прокурорской проверки, в отношении должностного лица правительства Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий", - сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.Установлено, что в декабре 2018 года министр экономического развития региона, являясь представителем заказчика по госконтракту, подписал акт приема-передачи спортивного центра "Аква Сити" у одной из коммерческих организаций, на основании которого произведена окончательная оплата поставленного объекта, сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, на момент передачи водного комплекса в собственность Сахалинской области техническое состояние аттракционов не соответствовало нормативам, в связи с чем их эксплуатация без угрозы жизни и здоровью до сих пор невозможна.Материалы прокурорской проверки и результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Сахалинской области направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области, которое и возбудило уголовное дело.
https://ria.ru/20201225/sobol-1590928999.html
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сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв - РИА Новости.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве аквапарка возбуждено в отношении министра экономического развития Сахалинской области
Алексея Успенского.
"По материалам прокурорской проверки, в отношении должностного лица правительства Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий", - сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в декабре 2018 года министр экономического развития региона, являясь представителем заказчика по госконтракту, подписал акт приема-передачи спортивного центра "Аква Сити" у одной из коммерческих организаций, на основании которого произведена окончательная оплата поставленного объекта, сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, на момент передачи водного комплекса в собственность Сахалинской области техническое состояние аттракционов не соответствовало нормативам, в связи с чем их эксплуатация без угрозы жизни и здоровью до сих пор невозможна.
Материалы прокурорской проверки и результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Сахалинской области направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области, которое и возбудило уголовное дело.