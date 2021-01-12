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Названы сроки дефолта на Украине
Названы сроки дефолта на Украине
Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин спрогнозировал сроки дефолта на Украине. Его слова приводит "Главред". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:29
2021-01-12T20:56
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
мвф
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин спрогнозировал сроки дефолта на Украине. Его слова приводит "Главред".По мнению эксперта, в 2020 году в стране были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы.Экономист подчеркнул, что большие заимствования, которые Украина берет под 10-12%, приведут страну к банкротству, а монетарная и экономическая политика — неэффективна и ошибочна."Фактически власть просто оттянула дефолт", — считает он.Эксперт также раскритиковал курс Национального банка на беспрецедентное увеличение наличной массы в обращении. Он охарактеризовал эту политику как "безумие", которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП.Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, бывший министр экономики Виктор Суслов дал негативный прогноз для Украины в наступившем году. Он прокомментировал ситуацию с ростом государственного долга и падением экономики и заявил, что страна движется к дефолту. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, мвф, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина

Названы сроки дефолта на Украине

18:29 12.01.2021 (обновлено: 20:56 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ДемьянчукОдногривенная купюра горит на газовой конфорке
Одногривенная купюра горит на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин спрогнозировал сроки дефолта на Украине. Его слова приводит "Главред".
По мнению эксперта, в 2020 году в стране были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы.

"В 2021-м Украину накроет "девятый вал". Тем более что в новом году ей придется вернуть более 25 миллиардов долларов долгов — почти 70 процентов доходной части бюджета", — отметил Соскин.

Экономист подчеркнул, что большие заимствования, которые Украина берет под 10-12%, приведут страну к банкротству, а монетарная и экономическая политика — неэффективна и ошибочна.
"Фактически власть просто оттянула дефолт", — считает он.
Эксперт также раскритиковал курс Национального банка на беспрецедентное увеличение наличной массы в обращении. Он охарактеризовал эту политику как "безумие", которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукМВФЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"Украина
 
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