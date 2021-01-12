https://ria.ru/20210112/defolt-1592763707.html

Названы сроки дефолта на Украине

Названы сроки дефолта на Украине

Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин спрогнозировал сроки дефолта на Украине. Его слова приводит "Главред". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:29

2021-01-12T18:29

2021-01-12T20:56

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

мвф

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718097_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a8c4b06ff502584655dd804391faad9b.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин спрогнозировал сроки дефолта на Украине. Его слова приводит "Главред".По мнению эксперта, в 2020 году в стране были подготовлены все условия для финансово-экономической катастрофы.Экономист подчеркнул, что большие заимствования, которые Украина берет под 10-12%, приведут страну к банкротству, а монетарная и экономическая политика — неэффективна и ошибочна."Фактически власть просто оттянула дефолт", — считает он.Эксперт также раскритиковал курс Национального банка на беспрецедентное увеличение наличной массы в обращении. Он охарактеризовал эту политику как "безумие", которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП.Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, бывший министр экономики Виктор Суслов дал негативный прогноз для Украины в наступившем году. Он прокомментировал ситуацию с ростом государственного долга и падением экономики и заявил, что страна движется к дефолту. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, мвф, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина