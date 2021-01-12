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Попова заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:44
2021-01-12T16:44
коронавирус в россии
михаил мурашко
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России.На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом она озвучила динамику суточного показателя заболеваемости: в конце 2020 и в первой декаде этого года он сократился с 19,9 до 15,6 на сто тысяч человек.Роспотребнадзор также зафиксировал на общем фоне снижение пациентов, которым потребовалась госпитализация из-за коронавируса — показатель сократился на 16 процентов."И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2 процента до 0,9 процента", — добавила руководитель ведомства.При этом эпидемиологическая ситуация развивается по-разному в зависимости от региона. По словам Поповой, снижение заболеваемости зафиксировали в четверти субъектов.Во всех регионах страны под наблюдением медиков находятся более 900 тысяч человек.Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, добавил, что сейчас в России свободно 23 процента больничных коек для заразившихся COVID-19. По его словам, в период новогодних праздников ситуация с заболеваемостью новым типом инфекции находилась под контролем.Властям удается сдерживать эпидемию под контролем, но если скорость инфицирования вырастет в полтора раза, возможно повторение ситуации марта, считает заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин. Угрозу, как считает ученый, представляет "британский" штамм коронавируса.Пока такой вариант коронавируса официально зарегистрировали всего у одного россиянина. "Британский" штамм SARS-CoV-2 обнаружили в середине декабря. Считается, что он более заразный, но о повышенной смертности речи пока не идет.За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, умер 531 человек, выписались 24 755. Всего с марта выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели. В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы ввели разные ограничения — от масочного режима до запрета на въезд.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России

16:44 12.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом она озвучила динамику суточного показателя заболеваемости: в конце 2020 и в первой декаде этого года он сократился с 19,9 до 15,6 на сто тысяч человек.
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Роспотребнадзор также зафиксировал на общем фоне снижение пациентов, которым потребовалась госпитализация из-за коронавируса — показатель сократился на 16 процентов.
"И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2 процента до 0,9 процента", — добавила руководитель ведомства.
При этом эпидемиологическая ситуация развивается по-разному в зависимости от региона. По словам Поповой, снижение заболеваемости зафиксировали в четверти субъектов.

"Двадцать два субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост", — отметила чиновница.

Во всех регионах страны под наблюдением медиков находятся более 900 тысяч человек.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, добавил, что сейчас в России свободно 23 процента больничных коек для заразившихся COVID-19. По его словам, в период новогодних праздников ситуация с заболеваемостью новым типом инфекции находилась под контролем.
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Властям удается сдерживать эпидемию под контролем, но если скорость инфицирования вырастет в полтора раза, возможно повторение ситуации марта, считает заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин. Угрозу, как считает ученый, представляет "британский" штамм коронавируса.
"Если вы помните, тогда (в марте) мы все сидели и ждали, когда коронавирус окажется в России. В то время когда он возникал в США, странах Европы и так далее. Сейчас мы сидим и ждем, когда в России возникнет и распространится британский вариант", — сказал Базыкин РИА Новости.
Пока такой вариант коронавируса официально зарегистрировали всего у одного россиянина. "Британский" штамм SARS-CoV-2 обнаружили в середине декабря. Считается, что он более заразный, но о повышенной смертности речи пока не идет.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 934 случая COVID-19, умер 531 человек, выписались 24 755. Всего с марта выявили 3 448 203 заразившихся, из них 62,8 тысячи скончались, 2,8 миллиона выздоровели. В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы ввели разные ограничения — от масочного режима до запрета на въезд.
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Коронавирус в РоссииМихаил МурашкоАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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