https://ria.ru/20210112/coronavirus-1592783955.html

Перечислены противопоказанные при лечении коронавируса лекарства

Перечислены противопоказанные при лечении коронавируса лекарства

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе. Об этом... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-12T20:52

2021-01-12T20:52

2021-01-13T01:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

цинциннати

сша

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе. Об этом сообщает портал Yahoo life. Врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Доктор порекомендовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу. Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Шаффцин призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев."Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — объяснил Шаффцин. Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592763118.html

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коронавирус covid-19, цинциннати, сша