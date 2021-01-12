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https://ria.ru/20210112/clarice-1592624540.html
Вышел трейлер продолжения "Молчания ягнят"
Вышел трейлер продолжения "Молчания ягнят"
В Сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте из "Молчания ягнят", — Клариссе Старлинг. В ее роли выступила юная актриса РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:29
2021-01-12T04:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
джоди фостер
джулианна мур (джули смит)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте из "Молчания ягнят", — Клариссе Старлинг. В ее роли выступила юная актриса Ребекка Бридс ("Первородные").Действие шоу разворачивается в Вашингтоне через год после событий "Молчания ягнят". Кларисса занимается расследованием преступлений с участием маньяков, а самой ей не дают покоя воспоминания о прошлом и борьба с "внутренними демонами".Сценаристы: Алекс Куртцман ("Грань", Шпионка", "Звездный путь: Дискавери") и Дженни Люмет ("Мумия"). Помимо Бридс в сериале снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни Карпентер.В фильме "Молчание ягнят" (1991) Клариссу играла Джоди Фостер, а в "Ганибале" (2001) — Джулианна Мур.Премьера проекта, состоящего из десяти эпизодов, состоится на CBS 11 февраля 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, джоди фостер, джулианна мур (джули смит), вашингтон (город)

Вышел трейлер продолжения "Молчания ягнят"

04:29 12.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте из "Молчания ягнят", — Клариссе Старлинг. В ее роли выступила юная актриса Ребекка Бридс ("Первородные").
Действие шоу разворачивается в Вашингтоне через год после событий "Молчания ягнят". Кларисса занимается расследованием преступлений с участием маньяков, а самой ей не дают покоя воспоминания о прошлом и борьба с "внутренними демонами".
Сценаристы: Алекс Куртцман ("Грань", Шпионка", "Звездный путь: Дискавери") и Дженни Люмет ("Мумия"). Помимо Бридс в сериале снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни Карпентер.
В фильме "Молчание ягнят" (1991) Клариссу играла Джоди Фостер, а в "Ганибале" (2001) — Джулианна Мур.
Премьера проекта, состоящего из десяти эпизодов, состоится на CBS 11 февраля 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжоди ФостерДжулианна Мур (Джули Смит)Вашингтон (город)
 
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