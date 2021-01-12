https://ria.ru/20210112/clarice-1592624540.html

Вышел трейлер продолжения "Молчания ягнят"

Вышел трейлер продолжения "Молчания ягнят"

В Сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте из "Молчания ягнят", — Клариссе Старлинг. В ее роли выступила юная актриса РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:29

2021-01-12T04:29

2021-01-12T04:29

культура

кино и сериалы

новости культуры

джоди фостер

джулианна мур (джули смит)

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592622157_326:0:3967:2048_1920x0_80_0_0_bf6d992085d8727ea6c1d76fcacefa38.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте из "Молчания ягнят", — Клариссе Старлинг. В ее роли выступила юная актриса Ребекка Бридс ("Первородные").Действие шоу разворачивается в Вашингтоне через год после событий "Молчания ягнят". Кларисса занимается расследованием преступлений с участием маньяков, а самой ей не дают покоя воспоминания о прошлом и борьба с "внутренними демонами".Сценаристы: Алекс Куртцман ("Грань", Шпионка", "Звездный путь: Дискавери") и Дженни Люмет ("Мумия"). Помимо Бридс в сериале снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни Карпентер.В фильме "Молчание ягнят" (1991) Клариссу играла Джоди Фостер, а в "Ганибале" (2001) — Джулианна Мур.Премьера проекта, состоящего из десяти эпизодов, состоится на CBS 11 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джоди фостер, джулианна мур (джули смит), вашингтон (город)