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На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды
На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды
Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:06
2021-01-12T08:06
евросоюз
великобритания
нидерланды
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.Отрывок из видеосюжета, показанного в эфире голландского телевидения, приводит на своем сайте британская газета Guardian. На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, "как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".Один из водителей, у которого при себе бутерброды с ветчиной, спрашивает, может ли он оставить себе хотя бы хлеб. На удивление автомобилиста, голландские таможенники отвечают отказом."Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - говорит таможенник.Великобритания и Евросоюз 31 декабря 2020 года завершили переходный период по Brexit. В действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.
https://ria.ru/20210101/brexit-1591742948.html
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евросоюз, великобритания, нидерланды

На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды

08:06 12.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБутерброды с колбасой
Бутерброды с колбасой - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.
Отрывок из видеосюжета, показанного в эфире голландского телевидения, приводит на своем сайте британская газета Guardian. На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, "как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".
Демонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 02:06
Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
Один из водителей, у которого при себе бутерброды с ветчиной, спрашивает, может ли он оставить себе хотя бы хлеб. На удивление автомобилиста, голландские таможенники отвечают отказом.
"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - говорит таможенник.
Великобритания и Евросоюз 31 декабря 2020 года завершили переходный период по Brexit. В действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
 
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