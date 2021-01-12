https://ria.ru/20210112/brexit-1592666694.html
На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды
На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды
Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:06
2021-01-12T08:06
2021-01-12T08:06
евросоюз
великобритания
нидерланды
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.Отрывок из видеосюжета, показанного в эфире голландского телевидения, приводит на своем сайте британская газета Guardian. На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, "как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное".Один из водителей, у которого при себе бутерброды с ветчиной, спрашивает, может ли он оставить себе хотя бы хлеб. На удивление автомобилиста, голландские таможенники отвечают отказом."Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - говорит таможенник.Великобритания и Евросоюз 31 декабря 2020 года завершили переходный период по Brexit. В действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.
https://ria.ru/20210101/brexit-1591742948.html
https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html
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евросоюз, великобритания, нидерланды