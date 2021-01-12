https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592795105.html
Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне
Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:29
2021-01-12T23:29
2021-01-12T23:29
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fcd71dca4831a5a88b7d22a7886ef3f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению."Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки", - заявил Трамп, выступая в Техасе."Мы нация законов", - добавил он."Теперь время, чтобы страна исцелилась", - добавил он.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html
вашингтон (город)
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0af622b8e537a54f25cb498ba8b4691a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, техас, в мире