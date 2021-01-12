https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592795105.html

Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне

Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:29

2021-01-12T23:29

2021-01-12T23:29

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

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сша

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению."Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки", - заявил Трамп, выступая в Техасе."Мы нация законов", - добавил он."Теперь время, чтобы страна исцелилась", - добавил он.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

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вашингтон (город)

сша

техас

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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, техас, в мире