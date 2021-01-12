https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592794987.html

В США завели более 160 дел после беспорядков в Капитолии

В США завели более 160 дел после беспорядков в Капитолии

Следователи завели более 160 дел в ходе продолжающегося расследования беспорядков на Капитолии в Вашингтоне, сообщил представитель ФБР Стивен Де’Антуоно. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:26

2021-01-12T23:26

2021-01-12T23:37

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Следователи завели более 160 дел в ходе продолжающегося расследования беспорядков на Капитолии в Вашингтоне, сообщил представитель ФБР Стивен Де’Антуоно."За шесть дней мы завели более 160 дел, и это лишь вершина айсберга", -сказал представитель ведомства.В минувшую среду сторонники президента Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли 5 человек.

https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592791514.html

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2021

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фбр, капитолий, вашингтон (город), в мире