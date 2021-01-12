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В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:22
2021-01-12T11:22
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Калиновка (под контролем ЛНР - ред.)… был принудительно посажен беспилотный летательный аппарат Mavic pro 2 59-й бригады ВС Украины", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что украинские силовики нарушили первый пункт дополнительных мер по перемирию, а именно запрет на использование беспилотников.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков в Донбассе

11:22 12.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Калиновка (под контролем ЛНР - ред.)… был принудительно посажен беспилотный летательный аппарат Mavic pro 2 59-й бригады ВС Украины", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что украинские силовики нарушили первый пункт дополнительных мер по перемирию, а именно запрет на использование беспилотников.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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