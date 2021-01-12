https://ria.ru/20210112/bespilotnik-1592682275.html
Военный эксперт оценил возможности новейшего беспилотника "Охотник"
Военный эксперт оценил возможности новейшего беспилотника "Охотник"
Новейший российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" станет "верным ведомым" для Су-57 и сможет применять всю номенклатуру вооружения истребителя... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:50
2021-01-12T10:50
2021-01-12T12:01
новое оружие россии
су-57
виктор мураховский
окб сухого
безопасность
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новейший российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" станет "верным ведомым" для Су-57 и сможет применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения, включая высокоточные ракеты, рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Охотник" в рамках летных испытаний нанес удар по наземной мишени на полигоне Ашулук неуправляемыми бомбами свободного падения калибра 500 килограммов.По словам Мураховского, "Охотник" создан в рамках концепции "верного ведомого", то есть должен действовать совместно с Су-57 и применять всю номенклатуру авиационных средств поражения, которая есть на этом истребителе."Думаю, недалек день, когда, кроме авиабомб различного калибра и типа, "Охотник" приступит к испытаниям тех авиационных ракет "воздух — поверхность", которые созданы с учетом требований к самолету Су-57. Отработка этих ракет ранее была завершена на полигоне Ашулук в составе авиакомплекса Су-57", — отметил военный эксперт.Он добавил, что наряду с неуправляемыми бомбами свободного падения, о применении которых с беспилотника сообщил источник РИА Новости, С-70 должен использовать бомбы с лазерной и спутниковой системами наведения — КАБ-500Л и КАБ-500С."Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Беспилотник имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн и максимальную скорость в тысячу километров в час. Аппарат создан с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность, и имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (лишен хвостового оперения). Первый полет аппарата состоялся 3 августа 2019 года.
https://ria.ru/20201231/istrebitel-1591663139.html
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су-57, виктор мураховский, окб сухого, безопасность
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Новейший российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" станет "верным ведомым" для Су-57
и сможет применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения, включая высокоточные ракеты, рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Охотник" в рамках летных испытаний нанес удар по наземной мишени на полигоне Ашулук неуправляемыми бомбами свободного падения калибра 500 килограммов.
По словам Мураховского, "Охотник" создан в рамках концепции "верного ведомого", то есть должен действовать совместно с Су-57 и применять всю номенклатуру авиационных средств поражения, которая есть на этом истребителе.
"Думаю, недалек день, когда, кроме авиабомб различного калибра и типа, "Охотник" приступит к испытаниям тех авиационных ракет "воздух — поверхность", которые созданы с учетом требований к самолету Су-57. Отработка этих ракет ранее была завершена на полигоне Ашулук в составе авиакомплекса Су-57", — отметил военный эксперт.
Он добавил, что наряду с неуправляемыми бомбами свободного падения, о применении которых с беспилотника сообщил источник РИА Новости, С-70 должен использовать бомбы с лазерной и спутниковой системами наведения — КАБ-500Л и КАБ-500С.
"Охотник" разработан в ОКБ Сухого
. Беспилотник имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн и максимальную скорость в тысячу километров в час. Аппарат создан с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность, и имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (лишен хвостового оперения). Первый полет аппарата состоялся 3 августа 2019 года.