https://ria.ru/20210112/bespilotnik-1592658813.html
Беспилотник "Охотник" нанес в ходе испытаний бомбовый удар
Беспилотник "Охотник" нанес в ходе испытаний бомбовый удар
Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:07
2021-01-12T03:07
2021-01-12T03:19
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безопасность
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, "Охотник" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов.Он не назвал дату, когда проходило бомбометание, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей.Источник подчеркнул, что "установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию"."Охотник", по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года.По данным источников РИА Новости, в прошлом году "Охотник" выполнил серию полетов с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух – воздух", которые лишены двигателя, но имеют головку самонаведения. Испытательные пуски боевых ракет по воздушным мишеням аппарат должен выполнить во второй половине этого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/orion-1591210961.html
https://ria.ru/20201221/bespilotniki-1590218034.html
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россия, безопасность
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, "Охотник" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов.
"Цель была поражена с высокой точностью", - отметил собеседник агентства.
Он не назвал дату, когда проходило бомбометание, но отметил, что это не первые испытания по поражению наземных целей.
Источник подчеркнул, что "установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию".
"Охотник", по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.
Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
Первый полет "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года.
По данным источников РИА Новости, в прошлом году "Охотник" выполнил серию полетов с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух – воздух", которые лишены двигателя, но имеют головку самонаведения. Испытательные пуски боевых ракет по воздушным мишеням аппарат должен выполнить во второй половине этого года.