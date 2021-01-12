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В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки
В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки
Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:02
2021-01-12T07:05
австрия
украина
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации IWM.Такое решение Институт принял после того, как стало известно, что Семеняка является убежденной нацисткой, выкладывает у себя в соцсетях гитлеровскую символику и фотографируется с нацистским приветствием, сообщает "Страна.уа".Ссылка на сайте института с описанием стипендии Семеняки была удалена.Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1800 евро за исследовательский проект.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html
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австрия, украина, в мире

В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки

03:02 12.01.2021 (обновлено: 07:05 12.01.2021)
 
© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации IWM.
Такое решение Институт принял после того, как стало известно, что Семеняка является убежденной нацисткой, выкладывает у себя в соцсетях гитлеровскую символику и фотографируется с нацистским приветствием, сообщает "Страна.уа".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 20:54
Аваков заявил, что националисты не будут править в "ментовском" Харькове
Ссылка на сайте института с описанием стипендии Семеняки была удалена.
Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1800 евро за исследовательский проект.
 
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