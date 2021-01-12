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В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки
В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки
Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:02
2021-01-12T03:02
2021-01-12T07:05
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации IWM.Такое решение Институт принял после того, как стало известно, что Семеняка является убежденной нацисткой, выкладывает у себя в соцсетях гитлеровскую символику и фотографируется с нацистским приветствием, сообщает "Страна.уа".Ссылка на сайте института с описанием стипендии Семеняки была удалена.Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1800 евро за исследовательский проект.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html
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