https://ria.ru/20210112/aviasoobschenie-1592675128.html

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:02

2021-01-12T10:02

2021-01-12T12:36

туризм

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Приостановка перелетов стартовала 22 декабря 2020 года из-за выявления в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. О нем известно, что он более заразный, при этом сведений о повышенной летальности нет. Многие страны временно прервали сообщение с Великобританией. В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, который недавно прилетел из Лондона, обнаружили "британский" штамм коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, россия, великобритания, в мире