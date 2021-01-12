https://ria.ru/20210112/aviareys-1592661476.html

Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности

Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности

Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:43

2021-01-12T04:43

2021-01-12T04:53

новосибирск

хабаровск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической неисправности, предоставлен резервный борт, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, на время вынужденного ожидания пассажиры были обеспечены напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.В ведомстве уточнили, что сейчас резервный самолет уже вылетел к месту назначения.

https://ria.ru/20201228/deboshir-1591161093.html

новосибирск

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, хабаровск, происшествия