Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности
04:43 12.01.2021 (обновлено: 04:53 12.01.2021)
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической неисправности, предоставлен резервный борт, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Произошла задержка рейса 5237 сообщением Новосибирск-Хабаровск. Самолет А-321, пассажиров 201 из них восемь детей, экипаж восемь человек. Технеисправность, возникла при заправке топливом", - говорится в сообщении. Самолет должен был вылететь в 23.50 (19.50 мск понедельника), однако был задержан до 08.00 вторника (04.00 мск).
По данным прокуратуры, на время вынужденного ожидания пассажиры были обеспечены напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В ведомстве уточнили, что сейчас резервный самолет уже вылетел к месту назначения.
28 декабря 2020, 03:53Пьяного жителя Камчатки во Владивостоке сняли с авиарейса в Москву