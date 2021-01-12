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Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности
Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности
Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:43
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новосибирск
хабаровск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической неисправности, предоставлен резервный борт, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, на время вынужденного ожидания пассажиры были обеспечены напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.В ведомстве уточнили, что сейчас резервный самолет уже вылетел к месту назначения.
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новосибирск, хабаровск, происшествия

Авиарейс в Хабаровск задержали в Новосибирске из-за технеисправности

04:43 12.01.2021 (обновлено: 04:53 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Авиарейс в Хабаровск из Новосибирска, более чем на восемь часов задержался в аэропорту вылета из-за возникшей при заправке самолета топливом технической неисправности, предоставлен резервный борт, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Произошла задержка рейса 5237 сообщением Новосибирск-Хабаровск. Самолет А-321, пассажиров 201 из них восемь детей, экипаж восемь человек. Технеисправность, возникла при заправке топливом", - говорится в сообщении. Самолет должен был вылететь в 23.50 (19.50 мск понедельника), однако был задержан до 08.00 вторника (04.00 мск).
По данным прокуратуры, на время вынужденного ожидания пассажиры были обеспечены напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В ведомстве уточнили, что сейчас резервный самолет уже вылетел к месту назначения.
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