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Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
Генпрокуратура РФ пока не получила от Польши ответа на запрос о разговоре Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил РИА... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:35
2021-01-12T05:35
россия
ту-154
лех качиньский
польша
катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии
в мире
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ пока не получила от Польши ответа на запрос о разговоре Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов."Запрос мы направили еще 24 ноября 2020 года и до сих пор ответа на него не получили", - сказал Городов.Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
https://ria.ru/20201127/polsha-1586602549.html
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россия, ту-154, лех качиньский, польша, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии, в мире

Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой

05:35 12.01.2021
 
© AP Photo / Mikhail MetzelОбломки самолета польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Mikhail Metzel
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Генпрокуратура РФ пока не получила от Польши ответа на запрос о разговоре Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году, заявил РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.
"Запрос мы направили еще 24 ноября 2020 года и до сих пор ответа на него не получили", - сказал Городов.
Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора писали польские СМИ: по их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 13:18
В МИД прокомментировали реакцию Варшавы на запрос о разговоре Качиньских
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
Таким образом, десять лет после катастрофы власти Польши рассматривают "альтернативные" версии случившегося, в том числе умышленные действия российских диспетчеров и взрывчатку, якобы заложенную на самолет в России. Власти РФ эти гипотезы категорически отвергают.
В сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. МИД РФ расценил это как политический спектакль и травлю. СК РФ сообщал, что во всем помогает польским коллегам в расследовании этого ЧП: с момента катастрофы те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
Люди с портретом Леха Качиньского во время мемориальных мероприятий, посвященных годовщине авиакатастрофы Ту-154 М под Смоленском. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 12:03
В Польше призвали обнародовать запись разговора Качиньских до катастрофы
 
РоссияТу-154Лех КачиньскийПольшаКатастрофа польского самолета под Смоленском. Реакция, соболезнования, комментарииВ мире
 
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