https://ria.ru/20210112/arktika-1592692782.html

Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:40

2021-01-12T11:40

2021-01-12T15:01

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арктика

владимир путин

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инта

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, границы Арктической зоны страны хотят скорректировать, добавив к ней Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми, сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, а также муниципальные районы Лешуконский и Пинежский Архангельской области.Прошлым летом Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике: таким образом АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных километров.Для резидентов Арктической зоны предусмотрены налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме направленных в инфраструктуру инвестиций. Законы также подразумевают меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.

https://ria.ru/20201126/yakutiya-1586404190.html

https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html

россия

арктика

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, владимир путин, архангельская область, инта, общество