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Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России
Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России
Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:40
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россия
арктика
владимир путин
архангельская область
инта
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, границы Арктической зоны страны хотят скорректировать, добавив к ней Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми, сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, а также муниципальные районы Лешуконский и Пинежский Архангельской области.Прошлым летом Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике: таким образом АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных километров.Для резидентов Арктической зоны предусмотрены налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме направленных в инфраструктуру инвестиций. Законы также подразумевают меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.
https://ria.ru/20201126/yakutiya-1586404190.html
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россия
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россия, арктика, владимир путин, архангельская область, инта, общество

Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

11:40 12.01.2021 (обновлено: 15:01 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.
Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, границы Арктической зоны страны хотят скорректировать, добавив к ней Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми, сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, а также муниципальные районы Лешуконский и Пинежский Архангельской области.
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 11:27
В Якутии появился первый резидент арктической зоны
Прошлым летом Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике: таким образом АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных километров.
Для резидентов Арктической зоны предусмотрены налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме направленных в инфраструктуру инвестиций. Законы также подразумевают меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 15:37Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях
 
РоссияАрктикаВладимир ПутинАрхангельская областьИнтаОбщество
 
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