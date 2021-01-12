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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/arest-1592725203.html
Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток
Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева на 15 суток, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:49
2021-01-12T16:00
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
омон россии
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москва
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общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева на 15 суток, сообщили РИА Новости в инстанции.Как уточнила собеседница агентства, его признали виновным по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Ранее Могучева также признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, после чего адвокат Могучева обжаловал арест. Рассмотрев апелляционную жалобу, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.Бышего схиигумена Сергия (Николая Романова) задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву. Басманный суд в столице в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в", "д" части 1 статьи 330 УК России).В понедельник стало известно, что олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, капитан хоккейного клуба "Автомобилист" (Екатеринбург) Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов написали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку бывшего схиигумена.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил схимонаха сана, однако он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре его отлучили от церкви.
https://ria.ru/20210111/golodovka-1592629089.html
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, омон россии, владимир путин, москва, екатеринбург, общество

Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток

14:49 12.01.2021 (обновлено: 16:00 12.01.2021)
 
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева на 15 суток, сообщили РИА Новости в инстанции.
Как уточнила собеседница агентства, его признали виновным по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Ранее Могучева также признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, после чего адвокат Могучева обжаловал арест. Рассмотрев апелляционную жалобу, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Бышего схиигумена Сергия (Николая Романова) задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву. Басманный суд в столице в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в", "д" части 1 статьи 330 УК России).
В понедельник стало известно, что олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, капитан хоккейного клуба "Автомобилист" (Екатеринбург) Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов написали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку бывшего схиигумена.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
29 декабря 2020, 21:38Религия и мировоззрение
Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил схимонаха сана, однако он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре его отлучили от церкви.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеОМОН РоссииВладимир ПутинМоскваЕкатеринбургОбщество
 
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