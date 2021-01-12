https://ria.ru/20210112/arest-1592725203.html

Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток

Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева на 15 суток, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:49

2021-01-12T14:49

2021-01-12T16:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева на 15 суток, сообщили РИА Новости в инстанции.Как уточнила собеседница агентства, его признали виновным по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Ранее Могучева также признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, после чего адвокат Могучева обжаловал арест. Рассмотрев апелляционную жалобу, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.Бышего схиигумена Сергия (Николая Романова) задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву. Басманный суд в столице в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в", "д" части 1 статьи 330 УК России).В понедельник стало известно, что олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, капитан хоккейного клуба "Автомобилист" (Екатеринбург) Павел Дацюк, актриса Мария Шукшина и участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов написали обращение к президенту России Владимиру Путину в поддержку бывшего схиигумена.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил схимонаха сана, однако он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре его отлучили от церкви.

https://ria.ru/20210111/golodovka-1592629089.html

https://ria.ru/20201229/skhiigumen-1591482140.html

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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, омон россии, владимир путин, москва, екатеринбург, общество