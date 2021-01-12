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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/antifa-1592668878.html
СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа
СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа
Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:40
2021-01-12T08:40
захват капитолия в вашингтоне
кевин маккарти
капитолий
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios.По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне.Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
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кевин маккарти, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа

08:40 12.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios.
По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.
Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.
Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне.
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Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.
Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКевин МаккартиКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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