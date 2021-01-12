https://ria.ru/20210112/antifa-1592668878.html

СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа

СМИ: Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов движения антифа

Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:40

2021-01-12T08:40

2021-01-12T08:40

захват капитолия в вашингтоне

кевин маккарти

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа, сообщает портал Axios.По его данным, таким мнением Трамп поделился в телефонном разговоре со своим однопартийцем, лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. По словам источников издания, Маккарти пытался возразить Трампу, указывая, что беспорядки устроили его сторонники.Неназванный представитель Белого дома заявил порталу, что разговор был "напряженным и временами агрессивным", Трамп заявлял о фальсификациях на выборах, а "раздраженный" Маккарти перебивал его, напоминая, что выборы окончены.Телеканал Fox News в понедельник сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп в разговоре с Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне.Представитель министерства юстиции США на прошлой неделе сообщил, что следователи не видят признаков причастности ультралевого движения антифа к беспорядкам в Капитолии, как о том заявляют сторонники Трампа. Вскоре после беспорядков сразу несколько республиканцев в конгрессе озвучили предположение, что за организацией беспорядков в конгрессе стоит крайне левая группировка антифа, назвав это провокацией.Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, пять человек.

https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html

https://ria.ru/20210112/bayden-1592662624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кевин маккарти, капитолий, дональд трамп, сша, в мире