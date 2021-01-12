https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?

Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?

Углубляющийся внутриполитический кризис сделает США еще более опасными для внешнего мира — глобалистски настроенный истеблишмент, взявший реванш у националиста... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

авторы

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Углубляющийся внутриполитический кризис сделает США еще более опасными для внешнего мира — глобалистски настроенный истеблишмент, взявший реванш у националиста Трампа, будет наверстывать упущенное на мировой арене, попытается переключить внимание американцев с внутренних проблем на внешние, да и вообще раненый зверь будет непредсказуем. Подобные прогнозы в последнее время все чаще можно слышать в России. Все они исходят из того, что Штаты — это не просто сверхдержава, а мировой гегемон, у которого пока что нет конкурентов, и любые проблемы в США аукаются всему миру так, что мало не покажется. Поэтому, хотя нам и на руку кризис в США, радоваться тут особо нечему, а нужно готовиться к новым испытаниям — вплоть до того, что перейдут в наступление на нас на всех фронтах.В чем-то эта позиция близка (хотя и с противоположным знаком) тем паническим настроениям, которые начала раздувать часть атлантических элит сначала после победы Трампа, а потом и после "штурма Капитолия": о ужас, Америка сначала отказывается от бремени глобального лидера и защитника демократии во всем мире, а потом и сама погружается в хаос! Кто же теперь будет поддерживать мир во всем мире и продвигать человечество по пути глобализации? Кто остановит набирающие силу Китай, Россию и прочие страны, угрожающие демократическим завоеваниям и всему построенному Западом миропорядку?Спору нет, США действительно самая сильная в мире держава, претендовавшая на гегемонизм, но только это держава глубоко больная, причем надорванная внутри себя задолго до нынешних событий. И погубило ее именно то, что дало ей силы: разрыв между интересами национального государства США и продвижения атлантического проекта глобализации. То есть Штаты, взявшие на себя после Второй мировой войны роль строителя глобального миропорядка, мировой наднациональной империи нового типа, надорвались изнутри. Не так, как это произошло с СССР (потому что Советский Союз к моменту крушения давно уже отказался от планов глобального мироустройства), но со столь же серьезными последствиями. Обвал США происходит на наших глазах — но современникам всегда сложно оценить скорость происходящих перемен.Представления о том, что Америка всегда была если не мировым лидером, то мессианским и очень влиятельным государством, не выдерживают проверку историей. Это очень молодое государство — через пять лет ему исполнится четверть тысячелетия. И ровно половину своей короткой истории оно занималось своими собственными проблемами. Будучи взбунтовавшимся дитя Европы, Штаты занимались своим Новым Светом — и только в самом конце XIX века решились отобрать у самой слабой на тот момент из европейских колониальных держав, Испании, ее карибские и азиатские владения (Кубу и Филиппины). С началом XX века Штаты вышли на мировой простор — и благодаря участию в двух европейских и мировых войнах превратились в гегемона сначала западного мира, а потом замахнулись и на глобальное господство. В последние полвека происходило постепенное перерождение США из национального государства в базу для осуществления проекта глобального господства атлантической (что шире англосаксонской) наднациональной элиты. Хотя многое играло на руку глобализаторов (включая и внезапный, исторически не предрешенный развал СССР), их проект не сработал. При этом на пути строительства нового Вавилона Штаты (точнее, то, что приняло их форму) добились впечатляющих успехов на мировой арене — в военной мощи, финансовом, идеологическом и кадровом влиянии, причем за очень короткое по историческим меркам время (меньше века). Но теперь они точно так же — и гораздо быстрее — все потеряют. Да, сейчас многим это трудно представить: нужно быть русским или китайцем, чтобы понять, как быстро все может измениться.Если бы полторы сотни лет назад кому-нибудь рассказали, что в 2021 году главой правительства единой Европы будет немка, а Киев будет находиться не в России, то вывод был бы однозначный — только что созданный Второй германский рейх (а он был провозглашен 18 января 1871 года) был настолько успешен, что не просто объединил всю Европу, но и разгромил Россию, отторгнув от нее не только Польшу, но и Малороссию. А если бы такому наблюдателю еще и показали нынешнюю политическую карту мира, то ему бы и в голову не пришло назвать США мировым гегемоном — ведь их территория за прошедшие полтора столетия почти не увеличилась, понятно же, кто в итоге правит миром. Немцы! И он был бы очень удивлен, узнав, что Германия хотя и правит Европой, но проиграла две мировые войны и находится в геополитической и военной зависимости от США.А тот же Китай не менялся территориально — но из разделенной внутри и полувассальной страны превратился в сильнейшую экономику мира. То есть вернул себе положение, в котором находился тысячелетиями. Однако в условиях глобализирующегося (благодаря все тем же атлантистам) мира Китай уже не будет замкнут в себе и самодостаточен — он вышел на мировой простор, и его не остановить.Штаты теоретически могли бы сохраниться и после нынешнего кризиса. Нужно было просто признать невозможность односторонне управляемой глобализации, отказаться от роли гегемона и перейти к концерту мировых держав, одновременно занявшись восстановлением собственной инфраструктуры и экономики, то есть укреплением национального государства. Именно к этому и вел Трамп — во многом интуитивно, но верно. Однако глобалистски настроенным американским элитам нет дела до США как государства — точнее, они готовы легко поменять его внутреннюю начинку с белым протестантским ядром на многонациональную и бесформенную массу, прообраз единого человечества без рас и пола. Но построить такое общество — еще более утопичная идея, чем подчинить все многообразие мировых цивилизаций единому центру управления и единой модели развития. Поэтому исторически Штаты даже как государство обречены — если, конечно, у националистов не хватит сил на реванш. В отличие от Китая, России, Германии и других государств, у Штатов нет не только корней, но и цементирующего их государствообразующего народа — и даже его имитацию они сейчас уничтожают. А без стержня не может быть никакого устойчивого государства, не говоря уже о мировом гегемоне.Гегемона, впрочем, и так уже нет — как и сил на поддержание претензий на мировое господство. И вернувшиеся к власти в Вашингтоне глобалисты это хорошо понимают. Еще при Обаме они начали попытки распределить ответственность за глобализацию — разделив "лидерство" с союзниками и партнерами. Желающих оплачивать банкет, впрочем, не нашлось. Какой резон нести расходы, не только не будучи выгодополучателем, но и не имея влияние на принятие стратегических решений? Сейчас администрация Байдена будет очень аккуратна на внешней арене — никаких обострений, никаких конфликтов, не только потому, что это лишь ухудшит положение США, но и потому, что новой власти действительно придется много внимания и сил уделять обостряющимся внутренним проблемам. К тому же нужно будет показать, что новая власть принципиально отличается от "безумной трамповской" — хотя именно "безумец" не развязал ни одной новой войны и даже обязался к концу этой весны полностью вывести войска из Афганистана.При этом на словах администрация Байдена, конечно, будет демонстрировать оптимизм и мессианство — проведет "саммит демократий", будет укреплять "атлантическую солидарность", собирать единый фронт против Китая, давить на Россию (одновременно заигрывая). Но результативность всех этих мер будет очень низкой, а отношение к США в мире — все более спокойным. Мир окончательно убедился в том, что "американский век" заканчивается, причем не только на мировой арене, но и в самих США.

https://ria.ru/20210111/balkanizatsiya-1592609761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/ssha-1592377820.html

https://ria.ru/20201224/kitay-1590792444.html

https://ria.ru/20210111/impichment-1592619130.html

https://ria.ru/20201225/bayden-1590978338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, авторы