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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210112/amazon-1592662227.html
Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:16
2021-01-12T05:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства."Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США", - заявил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.В компании отметили, что намерены "обсудить свои опасения" напрямую с теми членами конгресса, которых ранее поддерживали.Множество крупных компаний, в том числе Google, сообщили ранее о заморозке спонсирования политических кампаний для оценки событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне. Как сообщил ранее телеканал CNBC, о частичном или временном прекращении политического спонсирования объявили среди прочих онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase, финансовая корпорация Citigroup, инвестиционный банк Goldman Sachs и сеть отелей Marriott International. Аналогичное решение приняли также компании Microsoft и Facebook.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире

Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей

05:16 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.
"Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США", - заявил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.
В компании отметили, что намерены "обсудить свои опасения" напрямую с теми членами конгресса, которых ранее поддерживали.
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Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
Множество крупных компаний, в том числе Google, сообщили ранее о заморозке спонсирования политических кампаний для оценки событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне. Как сообщил ранее телеканал CNBC, о частичном или временном прекращении политического спонсирования объявили среди прочих онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase, финансовая корпорация Citigroup, инвестиционный банк Goldman Sachs и сеть отелей Marriott International. Аналогичное решение приняли также компании Microsoft и Facebook.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)В мире
 
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