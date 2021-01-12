https://ria.ru/20210112/amazon-1592662227.html

Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей

Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей

Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T05:16

2021-01-12T05:16

2021-01-12T05:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания Amazon заявила, что ее комитет по политическим действиям (PAC) приостановил выделение средств законодателям США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства."Учитывая неприемлемую попытку подорвать законный демократический процесс, комитет по политическим действиям Amazon приостановил выделение пожертвований всем членам конгресса, которые голосовали за отмену результатов президентских выборов в США", - заявил представитель Amazon, которого цитирует телеканал CNN.В компании отметили, что намерены "обсудить свои опасения" напрямую с теми членами конгресса, которых ранее поддерживали.Множество крупных компаний, в том числе Google, сообщили ранее о заморозке спонсирования политических кампаний для оценки событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне. Как сообщил ранее телеканал CNBC, о частичном или временном прекращении политического спонсирования объявили среди прочих онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase, финансовая корпорация Citigroup, инвестиционный банк Goldman Sachs и сеть отелей Marriott International. Аналогичное решение приняли также компании Microsoft и Facebook.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html

https://ria.ru/20210112/bayden-1592657498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире