https://ria.ru/20210112/afganistan-1592702542.html

В МИД допустили проведение межафганских переговоров в России

В МИД допустили проведение межафганских переговоров в России

Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, но прогнозировать сроки пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:32

2021-01-12T12:32

2021-01-12T14:05

замир кабулов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, но прогнозировать сроки пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Допускаем возможность проведения межафганских переговоров на территории России, однако пока говорить об этом, а тем более прогнозировать какие-то сроки преждевременно", - сказал Кабулов."В случае пробуксовки процесса готовы предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и московского формата, для побуждения обеих противоборствующих сторон к скорейшему началу переговоров", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>

https://ria.ru/20210112/afganistan-1592698687.html

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