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В МИД допустили проведение межафганских переговоров в России
В МИД допустили проведение межафганских переговоров в России
Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, но прогнозировать сроки пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:32
2021-01-12T14:05
замир кабулов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, но прогнозировать сроки пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Допускаем возможность проведения межафганских переговоров на территории России, однако пока говорить об этом, а тем более прогнозировать какие-то сроки преждевременно", - сказал Кабулов."В случае пробуксовки процесса готовы предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и московского формата, для побуждения обеих противоборствующих сторон к скорейшему началу переговоров", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова &gt;&gt;
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замир кабулов, москва, доха, азия, в мире, россия, афганистан

В МИД допустили проведение межафганских переговоров в России

12:32 12.01.2021 (обновлено: 14:05 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории, но прогнозировать сроки пока рано, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Допускаем возможность проведения межафганских переговоров на территории России, однако пока говорить об этом, а тем более прогнозировать какие-то сроки преждевременно", - сказал Кабулов.
"В случае пробуксовки процесса готовы предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и московского формата, для побуждения обеих противоборствующих сторон к скорейшему началу переговоров", - добавил он.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 12:12
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Замир КабуловМоскваДохаАзияВ миреРоссияАфганистан
 
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