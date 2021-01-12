https://ria.ru/20210112/afganistan-1592698687.html

В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию

В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию

Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:12

2021-01-12T12:12

2021-01-12T14:05

россия

залмай халилзад

замир кабулов

джо байден

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, главное - конструктивный настрой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Дипломат подчеркнул, что у него "налажен хороший диалог" с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом."Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным", - заявил Кабулов.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>

https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html

россия

афганистан

сша

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россия, залмай халилзад, замир кабулов, джо байден, афганистан, сша, в мире