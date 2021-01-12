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В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию
В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию
Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T14:05
россия
залмай халилзад
замир кабулов
джо байден
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, главное - конструктивный настрой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Дипломат подчеркнул, что у него "налажен хороший диалог" с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом."Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным", - заявил Кабулов.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова &gt;&gt;
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россия, залмай халилзад, замир кабулов, джо байден, афганистан, сша, в мире

В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию

12:12 12.01.2021 (обновлено: 14:05 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, главное - конструктивный настрой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Дипломат подчеркнул, что у него "налажен хороший диалог" с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.
"Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным", - заявил Кабулов.
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РоссияЗалмай ХалилзадЗамир КабуловДжо БайденАфганистанСШАВ мире
 
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