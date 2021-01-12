https://ria.ru/20210112/afganistan-1592698687.html
В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию
В МИД заявили о готовности работать с США по афганскому урегулированию
Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:12
2021-01-12T14:05
россия
залмай халилзад
замир кабулов
джо байден
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150179/07/1501790719_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_605c14c935b65b30f2de3944fa692dd3.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва готова продолжить работу с Вашингтоном по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет занимать пост спецпредставителя в администрации Джозефа Байдена, главное - конструктивный настрой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Дипломат подчеркнул, что у него "налажен хороший диалог" с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом."Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным", - заявил Кабулов.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html
россия
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150179/07/1501790719_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_b0999ae9dc6ae9c9bf77f6fc2af9db83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, залмай халилзад, замир кабулов, джо байден, афганистан, сша, в мире