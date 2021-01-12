https://ria.ru/20210112/abkhaziya-1592704691.html

Абхазия ужесточила меры по борьбе с COVID-19

Абхазия ужесточила меры по борьбе с COVID-19

Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили в Абхазии до 10 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, закрыты объекты общественного питания и... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:47

2021-01-12T12:47

2021-01-12T14:37

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СУХУМ, 12 янв – РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом ужесточили в Абхазии до 10 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, закрыты объекты общественного питания и запрещена перевозка пассажиров без масок, сообщает пресс-служба президента республики.Ранее сообщалось, что в республике до 12 января включительно были запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы. Помимо этого, закрыты детские сады, школы, кружки, спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны.Также общественному транспорту запрещено перевозить пассажиров без масок.Закрытыми остаются детские сады, школы, кружки, спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны, театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. "Лицам, находящимся на территории Республики Абхазия, обеспечить использование средств индивидуальной защиты (медицинские маски) в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси", - отмечается в распоряжении.Ранее сообщалось, что в Абхазии могут ввести локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.Число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 9961, выздоровевших — 7506, включая лечившихся амбулаторно, 142 летальных случая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

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