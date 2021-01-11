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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210111/zhkkh-1592554470.html
Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники
Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:46
2021-01-11T12:46
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10 января."Хотелось бы поблагодарить службы ЖКХ за работу в новогодние праздники. Несмотря на обильные снегопады, по количеству обработанных обращений видно, что службы справились. Прошу и дальше работать в таком же духе", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники

12:46 11.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудники коммунальных служб убирают снег
Сотрудники коммунальных служб убирают снег - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10 января.
"Хотелось бы поблагодарить службы ЖКХ за работу в новогодние праздники. Несмотря на обильные снегопады, по количеству обработанных обращений видно, что службы справились. Прошу и дальше работать в таком же духе", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Воробьев призвал форсировать обновление подъездов в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяЖКХАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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