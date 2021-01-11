https://ria.ru/20210111/zhkkh-1592554470.html

Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники

Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:46

2021-01-11T12:46

2021-01-11T12:46

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10 января."Хотелось бы поблагодарить службы ЖКХ за работу в новогодние праздники. Несмотря на обильные снегопады, по количеству обработанных обращений видно, что службы справились. Прошу и дальше работать в таком же духе", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.

https://realty.ria.ru/20210111/podyezdy-1592551923.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)