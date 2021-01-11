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Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники
Воробьев поблагодарил службы ЖКХ за работу в новогодние праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:46
2021-01-11T12:46
2021-01-11T12:46
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства работу в период с 31 декабря по 10 января."Хотелось бы поблагодарить службы ЖКХ за работу в новогодние праздники. Несмотря на обильные снегопады, по количеству обработанных обращений видно, что службы справились. Прошу и дальше работать в таком же духе", - сказал Воробьев на заседании областного правительства в понедельник.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)