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Названы способы избавиться от жира на животе
Названы способы избавиться от жира на животе
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:24
2021-01-11T16:51
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе.Он отметил, что такие жировые отложения — составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям."Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность", — отметил специалист в эфире телеканала "Россия 1".Чтобы избавиться от таких жировых отложений, необходимо исключить из рациона не только сладости, но и все продукты, содержащие добавленный сахар, сказал Мясников."Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара", — пояснил телеведущий.Мясников подчеркнул, что для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения, а также регулярно заниматься аэробикой. По его словам, в ином случае попытки накачать пресс бесполезны, поскольку мышцы так и останутся "под слоем жира".
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Названы способы избавиться от жира на животе

16:24 11.01.2021 (обновлено: 16:51 11.01.2021)
 
© Fotolia / Kurhan Ожирение
Ожирение - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Fotolia / Kurhan
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе.
Он отметил, что такие жировые отложения — составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
"Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность", — отметил специалист в эфире телеканала "Россия 1".
Чтобы избавиться от таких жировых отложений, необходимо исключить из рациона не только сладости, но и все продукты, содержащие добавленный сахар, сказал Мясников.
"Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара", — пояснил телеведущий.
Мясников подчеркнул, что для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения, а также регулярно заниматься аэробикой. По его словам, в ином случае попытки накачать пресс бесполезны, поскольку мышцы так и останутся "под слоем жира".
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Александр Мясников (врач)Здоровье - Общество
 
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