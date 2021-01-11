https://ria.ru/20210111/zhivot-1592595977.html

Названы способы избавиться от жира на животе

Названы способы избавиться от жира на животе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:24

2021-01-11T16:24

2021-01-11T16:51

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе.Он отметил, что такие жировые отложения — составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям."Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность", — отметил специалист в эфире телеканала "Россия 1".Чтобы избавиться от таких жировых отложений, необходимо исключить из рациона не только сладости, но и все продукты, содержащие добавленный сахар, сказал Мясников."Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара", — пояснил телеведущий.Мясников подчеркнул, что для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения, а также регулярно заниматься аэробикой. По его словам, в ином случае попытки накачать пресс бесполезны, поскольку мышцы так и останутся "под слоем жира".

https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество