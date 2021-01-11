США признали Жапарова избранным президентом Киргизии
17:02 11.01.2021 (обновлено: 17:11 11.01.2021)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. США признают лидирующего на выборах в Киргизии Садыра Жапарова избранным президентом, говорится в заявлении американского посольства, распространенном в понедельник.
“Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики. Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью”, - написано в документе.
Диппредставительство, согласно заявлению, “высоко оценило работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19” и призвало правоохранительные органы республики расследовать все нарушения, на которые указывали наблюдатели.
“Недавние события в США служат напоминанием о том, что демократия - это всегда непрекращающийся труд, требующий постоянной бдительности и приверженности сильным, независимым демократическим институтам”, - подчеркнули в заявлении дипломаты.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение 2-3 дней.