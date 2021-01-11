https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592603460.html

США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

США признают лидирующего на выборах в Киргизии Садыра Жапарова избранным президентом, говорится в заявлении американского посольства, распространенном в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:02

2021-01-11T17:02

2021-01-11T17:11

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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. США признают лидирующего на выборах в Киргизии Садыра Жапарова избранным президентом, говорится в заявлении американского посольства, распространенном в понедельник.Диппредставительство, согласно заявлению, “высоко оценило работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19” и призвало правоохранительные органы республики расследовать все нарушения, на которые указывали наблюдатели.“Недавние события в США служат напоминанием о том, что демократия - это всегда непрекращающийся труд, требующий постоянной бдительности и приверженности сильным, независимым демократическим институтам”, - подчеркнули в заявлении дипломаты.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение 2-3 дней.

https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592557561.html

https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, сша, в мире