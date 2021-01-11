https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592559981.html

Cторонники Жапарова устроили концерт в Бишкеке в честь его победы

Cторонники Жапарова устроили концерт в Бишкеке в честь его победы

Несколько тысяч сторонников Садыра Жапарова, победившего на выборах президента Киргизии, собрались на праздничный концерт в честь его победы в центре Бишкека,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:07

2021-01-11T13:07

2021-01-11T13:45

садыр жапаров

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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников Садыра Жапарова, победившего на выборах президента Киргизии, собрались на праздничный концерт в честь его победы в центре Бишкека, передает корреспондент РИА Новости.Поддерживающие Жапарова заполнили всю площадь Ала-Тоо, движение на которой перекрыто по такому поводу. На площади начался концерт, выступают местные исполнители. Больше всего собравшиеся ждут появления самого Жапарова.Они коротают время за пловом и чаем, которые для них разносят, а также выдают в стационарных пунктах, организованных в машинах.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также, согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире