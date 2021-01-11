https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592544194.html
Визит Жапарова в Москву обязательно состоится, заявил глава МИД Киргизии
Визит Жапарова в Москву обязательно состоится, заявил глава МИД Киргизии
Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:58
2021-01-11T11:58
2021-01-11T11:58
президентские выборы в киргизии — 2021
руслан казакбаев
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садыр жапаров
владимир путин
киргизия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных предложений не было, заявил РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской."Визит в Москву, конечно же, обязательно состоится. По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение. Пока что официальных предложений не было. Сейчас идет подсчет голосов, официальные же итоги (выборов) ЦИК еще не подвел, еще не объявил", - сказал Казакбаев.Глава киргизского МИД подчеркнул, что "Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Кыргызстана как в двустороннем, так и в многостороннем формате".Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.
https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533835.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, руслан казакбаев, россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова
в Москву
обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных предложений не было, заявил РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев
.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
"Визит в Москву, конечно же, обязательно состоится. По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение. Пока что официальных предложений не было. Сейчас идет подсчет голосов, официальные же итоги (выборов) ЦИК еще не подвел, еще не объявил", - сказал Казакбаев.
Глава киргизского МИД подчеркнул, что "Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Кыргызстана как в двустороннем, так и в многостороннем формате".
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин
поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.