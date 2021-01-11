Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592544194.html
Визит Жапарова в Москву обязательно состоится, заявил глава МИД Киргизии
Визит Жапарова в Москву обязательно состоится, заявил глава МИД Киргизии
Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:58
2021-01-11T11:58
президентские выборы в киргизии — 2021
руслан казакбаев
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592537598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4c48138fef8e8009c8ef18359d33625.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных предложений не было, заявил РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской."Визит в Москву, конечно же, обязательно состоится. По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение. Пока что официальных предложений не было. Сейчас идет подсчет голосов, официальные же итоги (выборов) ЦИК еще не подвел, еще не объявил", - сказал Казакбаев.Глава киргизского МИД подчеркнул, что "Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Кыргызстана как в двустороннем, так и в многостороннем формате".Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.
https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533835.html
https://ria.ru/20210111/vybory-1592506471.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592537598_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_3b2889339a2f2417fd623fee1e7ad0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентские выборы в киргизии — 2021, руслан казакбаев, россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире

Визит Жапарова в Москву обязательно состоится, заявил глава МИД Киргизии

11:58 11.01.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, его даты зависят от российской стороны, пока официальных предложений не было, заявил РИА Новости глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10:59
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
"Визит в Москву, конечно же, обязательно состоится. По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение. Пока что официальных предложений не было. Сейчас идет подсчет голосов, официальные же итоги (выборов) ЦИК еще не подвел, еще не объявил", - сказал Казакбаев.
Глава киргизского МИД подчеркнул, что "Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Кыргызстана как в двустороннем, так и в многостороннем формате".
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.
Итоги президентских выборов в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10:06Инфографика
Итоги президентских выборов в Киргизии
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Руслан КазакбаевРоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19
15:54В Подмосковье столкнулись четыре автобуса и грузовик
15:53В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
15:53Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния