https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592511458.html
Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T05:10
2021-01-11T05:10
2021-01-11T11:20
президентские выборы в киргизии — 2021
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БИШКЕК, 11 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики.По информации на 8:00 (5:00 мск), аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. Там за Жапарова проголосовало более 1,117 миллиона человек.По данным ручного подсчета голосов с 71% участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80%. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.
https://ria.ru/20210110/soyuznik-1592495122.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире
БИШКЕК, 11 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров
лидирует в первом туре выборов президента Киргизии
с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики.
По информации на 8:00 (5:00 мск), аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. Там за Жапарова проголосовало более 1,117 миллиона человек.
По данным ручного подсчета голосов с 71% участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80%. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.
Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.
В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.