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Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T05:10
2021-01-11T11:20
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
бишкек
киргизия
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БИШКЕК, 11 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики.По информации на 8:00 (5:00 мск), аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. Там за Жапарова проголосовало более 1,117 миллиона человек.По данным ручного подсчета голосов с 71% участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80%. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире

Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней

05:10 11.01.2021 (обновлено: 11:20 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова на стекле автомобиля в Бишкеке
Агитационный плакат кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова на стекле автомобиля в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 11 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, следует из предварительных данных ЦИК республики.
По информации на 8:00 (5:00 мск), аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. Там за Жапарова проголосовало более 1,117 миллиона человек.
По данным ручного подсчета голосов с 71% участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80%. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.
Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.
В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.
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Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровБишкекКиргизияВ мире
 
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