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Раскрыт рецепт идеального завтрака
Раскрыт рецепт идеального завтрака
Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:48
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россия
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака.По ее словам, утренний прием пищи должен включать салат из помидора, огурца, зелени, брынзы или белого сыра. Заправить его лучше всего чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.Не менее полезной альтернативой будет пшеничная или овсяная каша, сваренная на воде с добавлением ложки сливок, отметила диетолог.Завтрак можно дополнить небольшим кусочком сыра и яйцом. В качестве напитка Дядикова рекомендовала выбрать свежемолотый кофе.
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россия, общество

Раскрыт рецепт идеального завтрака

09:48 11.01.2021 (обновлено: 11:09 11.01.2021)
 
© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / Belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака.
По ее словам, утренний прием пищи должен включать салат из помидора, огурца, зелени, брынзы или белого сыра. Заправить его лучше всего чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.
Не менее полезной альтернативой будет пшеничная или овсяная каша, сваренная на воде с добавлением ложки сливок, отметила диетолог.
Завтрак можно дополнить небольшим кусочком сыра и яйцом. В качестве напитка Дядикова рекомендовала выбрать свежемолотый кофе.
Кукурузная каша - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10 октября 2020, 04:00Сказано в эфире
Каша каше рознь. Какой завтрак выбрать?Каким должен быть идеальный завтрак ‒ полезный и надолго оставляющий чувство сытости, рассказала радио Sputnik эндокринолог, диетолог Лариса Бавыкина.
 
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