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Раскрыт рецепт идеального завтрака

Раскрыт рецепт идеального завтрака

Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:48

2021-01-11T09:48

2021-01-11T11:09

россия

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака.По ее словам, утренний прием пищи должен включать салат из помидора, огурца, зелени, брынзы или белого сыра. Заправить его лучше всего чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.Не менее полезной альтернативой будет пшеничная или овсяная каша, сваренная на воде с добавлением ложки сливок, отметила диетолог.Завтрак можно дополнить небольшим кусочком сыра и яйцом. В качестве напитка Дядикова рекомендовала выбрать свежемолотый кофе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kasha-1579072024.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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