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Раскрыт рецепт идеального завтрака
Раскрыт рецепт идеального завтрака
Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:48
2021-01-11T09:48
2021-01-11T11:09
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Ирина Дядикова в беседе с "Российской газетой" рассказала, какие продукты входят в состав идеального завтрака.По ее словам, утренний прием пищи должен включать салат из помидора, огурца, зелени, брынзы или белого сыра. Заправить его лучше всего чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.Не менее полезной альтернативой будет пшеничная или овсяная каша, сваренная на воде с добавлением ложки сливок, отметила диетолог.Завтрак можно дополнить небольшим кусочком сыра и яйцом. В качестве напитка Дядикова рекомендовала выбрать свежемолотый кофе.
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