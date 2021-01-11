Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210111/zaryadka-1592559443.html
Ученые в КНР придумали способ зарядки телефона с помощью горячей воды
Ученые в КНР придумали способ зарядки телефона с помощью горячей воды
Китайские ученые намерены использовать преимущества космической термоэлектрической технологии в быту. Сотрудники Китайского исследовательского института... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:48
2021-01-11T13:48
россия-китай: главное
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592565925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_552d7457a8e9546c5619821507dac375.jpg
МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые намерены использовать преимущества космической термоэлектрической технологии в быту. Сотрудники Китайского исследовательского института ракетных технологий разработали тип изолированной емкости с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может превращать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.По мере того как мобильные телефоны оснащаются все более мощными процессорами и все более крупными интерфейсами с сенсорным экраном увеличивается и их энергопотребление, многие часто сталкиваются с проблемой зарядки своих телефонов, особенно во время путешествий или загородных экскурсий, - отметил ведущий исследователь Ма Вэй. "Нашим решением этой проблемы является термоэлектрическое устройство на основе бутыли с кипятком - источнике тепла для выработки электроэнергии", - отметил Ма Вэй, добавив, что это изобретение не требует никаких дополнительных источников энергии.Термоэлектрические устройства изготавливаются из материалов, способных преобразовывать разность температур в электричество. Предыдущие исследования показали, что термоэлектрические устройства могут аккумулировать остаточное тепло и производить из него электроэнергию, заменяя тем самым батареи на космических аппаратах.На демонстрационном видео термоэлектрическое устройство было встроено в крышку бутылки, на которой есть USB-порт для зарядки. Когда исследователь подключил мобильный телефон с помощью кабеля, экран телефона оповестил своего владельца о начале зарядки.Эта бутыль также может обеспечивать электроэнергией ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.В настоящее время исследователи стремятся наладить сотрудничество с предприятиями для коммерческого применения этого изобретения. Продукт, скорее всего, будет стоить от 150 юаней (около 23 долларов) до 200 юаней.Хотя термоэлектрический чип может сделать бутыль на 200 грамм тяжелее, но Шэн Цзян заверил, что ее будет легко носить с собой, поскольку исследователи уменьшили вес бутылки с помощью легкого теплоизоляционного материала, первоначально созданного для космических аппаратов, чтобы заменить контейнер из нержавеющей стали.Шэн Цзян также подчеркнул безопасность нового изобретения, отметив, что оно дает ток малого напряжения, исключая риск короткого замыкания.
https://ria.ru/20210111/innovatsii-1592550370.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592565925_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7afba777358c6ff803d23df30ebc0d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, технологии

Ученые в КНР придумали способ зарядки телефона с помощью горячей воды

13:48 11.01.2021
 
© Depositphotos / Vera_PetruninaЖенщина ставит мобильный телефон на зарядку
Женщина ставит мобильный телефон на зарядку - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / Vera_Petrunina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые намерены использовать преимущества космической термоэлектрической технологии в быту. Сотрудники Китайского исследовательского института ракетных технологий разработали тип изолированной емкости с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может превращать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.
По мере того как мобильные телефоны оснащаются все более мощными процессорами и все более крупными интерфейсами с сенсорным экраном увеличивается и их энергопотребление, многие часто сталкиваются с проблемой зарядки своих телефонов, особенно во время путешествий или загородных экскурсий, - отметил ведущий исследователь Ма Вэй. "Нашим решением этой проблемы является термоэлектрическое устройство на основе бутыли с кипятком - источнике тепла для выработки электроэнергии", - отметил Ма Вэй, добавив, что это изобретение не требует никаких дополнительных источников энергии.
Участники китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
12:49Россия-Китай: Главное
Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций
Термоэлектрические устройства изготавливаются из материалов, способных преобразовывать разность температур в электричество. Предыдущие исследования показали, что термоэлектрические устройства могут аккумулировать остаточное тепло и производить из него электроэнергию, заменяя тем самым батареи на космических аппаратах.
На демонстрационном видео термоэлектрическое устройство было встроено в крышку бутылки, на которой есть USB-порт для зарядки. Когда исследователь подключил мобильный телефон с помощью кабеля, экран телефона оповестил своего владельца о начале зарядки.
"Мы обнаружили, что бутыль с 300-500 миллилитрами кипятка может обеспечить 20-30 минут электричества", - сообщил участник исследовательской группы Шэн Цзян.
Эта бутыль также может обеспечивать электроэнергией ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.
В настоящее время исследователи стремятся наладить сотрудничество с предприятиями для коммерческого применения этого изобретения. Продукт, скорее всего, будет стоить от 150 юаней (около 23 долларов) до 200 юаней.
Хотя термоэлектрический чип может сделать бутыль на 200 грамм тяжелее, но Шэн Цзян заверил, что ее будет легко носить с собой, поскольку исследователи уменьшили вес бутылки с помощью легкого теплоизоляционного материала, первоначально созданного для космических аппаратов, чтобы заменить контейнер из нержавеющей стали.
Шэн Цзян также подчеркнул безопасность нового изобретения, отметив, что оно дает ток малого напряжения, исключая риск короткого замыкания.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Для въезда в Великобританию начали требовать результаты теста на COVID-19
15:54В Подмосковье столкнулись четыре автобуса и грузовик
15:53В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
15:53Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния