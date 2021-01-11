https://ria.ru/20210111/zaryadka-1592559443.html

Ученые в КНР придумали способ зарядки телефона с помощью горячей воды

Ученые в КНР придумали способ зарядки телефона с помощью горячей воды

Китайские ученые намерены использовать преимущества космической термоэлектрической технологии в быту. Сотрудники Китайского исследовательского института... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:48

2021-01-11T13:48

2021-01-11T13:48

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технологии

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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые намерены использовать преимущества космической термоэлектрической технологии в быту. Сотрудники Китайского исследовательского института ракетных технологий разработали тип изолированной емкости с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может превращать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.По мере того как мобильные телефоны оснащаются все более мощными процессорами и все более крупными интерфейсами с сенсорным экраном увеличивается и их энергопотребление, многие часто сталкиваются с проблемой зарядки своих телефонов, особенно во время путешествий или загородных экскурсий, - отметил ведущий исследователь Ма Вэй. "Нашим решением этой проблемы является термоэлектрическое устройство на основе бутыли с кипятком - источнике тепла для выработки электроэнергии", - отметил Ма Вэй, добавив, что это изобретение не требует никаких дополнительных источников энергии.Термоэлектрические устройства изготавливаются из материалов, способных преобразовывать разность температур в электричество. Предыдущие исследования показали, что термоэлектрические устройства могут аккумулировать остаточное тепло и производить из него электроэнергию, заменяя тем самым батареи на космических аппаратах.На демонстрационном видео термоэлектрическое устройство было встроено в крышку бутылки, на которой есть USB-порт для зарядки. Когда исследователь подключил мобильный телефон с помощью кабеля, экран телефона оповестил своего владельца о начале зарядки.Эта бутыль также может обеспечивать электроэнергией ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.В настоящее время исследователи стремятся наладить сотрудничество с предприятиями для коммерческого применения этого изобретения. Продукт, скорее всего, будет стоить от 150 юаней (около 23 долларов) до 200 юаней.Хотя термоэлектрический чип может сделать бутыль на 200 грамм тяжелее, но Шэн Цзян заверил, что ее будет легко носить с собой, поскольку исследователи уменьшили вес бутылки с помощью легкого теплоизоляционного материала, первоначально созданного для космических аппаратов, чтобы заменить контейнер из нержавеющей стали.Шэн Цзян также подчеркнул безопасность нового изобретения, отметив, что оно дает ток малого напряжения, исключая риск короткого замыкания.

https://ria.ru/20210111/innovatsii-1592550370.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии