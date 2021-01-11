https://ria.ru/20210111/yaroshenko-1592550819.html

В блоке тюрьмы в США, где содержится Ярошенко, продлили карантин

В блоке тюрьмы в США, где содержится Ярошенко, продлили карантин

Карантинные меры из-за коронавируса продлили в блоке тюрьмы Данбери в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:31

2021-01-11T12:31

2021-01-11T12:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

константин ярошенко

нью-йорк (город)

сша

в мире

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Карантинные меры из-за коронавируса продлили в блоке тюрьмы Данбери в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, сообщила РИА Новости его супруга Виктория.В декабре в блоке, где содержится Ярошенко, коронавирусом заболели как минимум восемь заключенных. Из-за вспышки там был введен карантин на 21 день. По словам Ярошенко, им запретили прогулки, еду стали приносить в блок."Они так и сидят на карантине, продлили его", - сказала она, добавив, что сроки окончания не озвучиваются. Состояние здоровья Константина, с ее слов, прежнее. "Давление беспокоит, головные боли. Без воздуха сейчас вообще плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.В апреле прошлого года у Ярошенко поднялась температура и появился сухой кашель, ему диагностировали ОРЗ. При этом он полагал, что болен коронавирусом. Результаты анализов, которые, как сообщала его супруга, у Ярошенко взяли только спустя полтора месяца, были отрицательными.В конце декабря 2020 года защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности. И.о федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что правительство США выступает против этого.По словам Ярошенко, в начале текущего года защита ответила на возражения правительства США о досрочном освобождении Константина Ярошенко. Дата решения суда по этому вопросу пока не назначена.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/yaroshenko-1591493819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, константин ярошенко, нью-йорк (город), сша, в мире