https://ria.ru/20210111/yaroshenko-1592550819.html
В блоке тюрьмы в США, где содержится Ярошенко, продлили карантин
В блоке тюрьмы в США, где содержится Ярошенко, продлили карантин
Карантинные меры из-за коронавируса продлили в блоке тюрьмы Данбери в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:31
2021-01-11T12:31
2021-01-11T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
константин ярошенко
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сша
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Карантинные меры из-за коронавируса продлили в блоке тюрьмы Данбери в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, сообщила РИА Новости его супруга Виктория.В декабре в блоке, где содержится Ярошенко, коронавирусом заболели как минимум восемь заключенных. Из-за вспышки там был введен карантин на 21 день. По словам Ярошенко, им запретили прогулки, еду стали приносить в блок."Они так и сидят на карантине, продлили его", - сказала она, добавив, что сроки окончания не озвучиваются. Состояние здоровья Константина, с ее слов, прежнее. "Давление беспокоит, головные боли. Без воздуха сейчас вообще плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.В апреле прошлого года у Ярошенко поднялась температура и появился сухой кашель, ему диагностировали ОРЗ. При этом он полагал, что болен коронавирусом. Результаты анализов, которые, как сообщала его супруга, у Ярошенко взяли только спустя полтора месяца, были отрицательными.В конце декабря 2020 года защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности. И.о федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что правительство США выступает против этого.По словам Ярошенко, в начале текущего года защита ответила на возражения правительства США о досрочном освобождении Константина Ярошенко. Дата решения суда по этому вопросу пока не назначена.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, константин ярошенко, нью-йорк (город), сша, в мире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв – РИА Новости, Юлия Насулина.
Карантинные меры из-за коронавируса продлили в блоке тюрьмы Данбери в США
, где содержится российский летчик Константин Ярошенко
, сообщила РИА Новости его супруга Виктория.
В декабре в блоке, где содержится Ярошенко, коронавирусом заболели как минимум восемь заключенных. Из-за вспышки там был введен карантин на 21 день. По словам Ярошенко, им запретили прогулки, еду стали приносить в блок.
"Они так и сидят на карантине, продлили его", - сказала она, добавив, что сроки окончания не озвучиваются. Состояние здоровья Константина, с ее слов, прежнее. "Давление беспокоит, головные боли. Без воздуха сейчас вообще плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.
В апреле прошлого года у Ярошенко поднялась температура и появился сухой кашель, ему диагностировали ОРЗ. При этом он полагал, что болен коронавирусом. Результаты анализов, которые, как сообщала его супруга, у Ярошенко взяли только спустя полтора месяца, были отрицательными.
В конце декабря 2020 года защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности. И.о федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что правительство США выступает против этого.
По словам Ярошенко, в начале текущего года защита ответила на возражения правительства США о досрочном освобождении Константина Ярошенко. Дата решения суда по этому вопросу пока не назначена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.