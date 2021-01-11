https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592651204.html

Эксперты: уход Авксентьевой с поста мэра Якутска – ее собственное решение

Эксперты: уход Авксентьевой с поста мэра Якутска – ее собственное решение

Решение об отставке главы Якутска Сарданы Авксентьевой было принято ей по личным причинам, без внешнего давления и не должно повлечь за собой ухудшения... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T23:38

2021-01-11T23:38

2021-01-11T23:38

республика саха (якутия)

россия

дмитрий кислицын

сардана авксентьева

евгений григорьев

москва

якутск

политика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решение об отставке главы Якутска Сарданы Авксентьевой было принято ей по личным причинам, без внешнего давления и не должно повлечь за собой ухудшения социально-экономической ситуации в столице Якутии, считает директор департамента региональных проблем Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января."За два года в республике сложилась рабочая модель взаимоотношений "город – регион" и ломать ее не было веских причин. Авксентьева - не типичный политик, она заслужила любовь горожан благодаря своей человечности, душевности, нестандартными для чиновника подходами. В сложившейся ситуации она выбрала здоровье, спокойствие и семейное благополучие. При этом, как ответственная хозяйка она заранее подготовила отставку и оставила город на грамотного и хорошо зарекомендовавшего себя управленца – Евгения Григорьева. Поэтому, есть все основания полагать, что содержательной работы по улучшению ситуации в городе меньше не станет. Напротив, Якутск вполне может добиться и более высоких результатов развития", - сказала Кислицына. По мнению члена Общественной палаты Москвы Олега Матвейчева, появившиеся после отставки версии о возможном политическом подтексте события не имеют под собой объективных оснований."Некоторые политологи начали обсуждать причины отставки так, будто сама Авксентьева их не обозначила. Между тем, за годы работы Сардана Владимировна не давала поводов усомниться в своей порядочности и честности. В конце концов, со здоровьем не шутят, и приписывать себе вымышленные болезни здравомыслящий человек не станет. Причина ухода ею названа конкретно и четко, и искать какие бы то ни было дополнительные мотивы в данном случае просто некрасиво по-человечески", - отмечает Матвейчев. Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов также уверен, что состояние здоровья главы города является реальной причиной отставки. "Проблемы были, их отмечали в том числе и масс-медиа. Вероятно, именно состояние здоровья стало одной из причин того, что значительная часть масштабных обещаний, которые давались перед выборами мэра, осталась невыполненной. В сочетании с активной популистской риторикой это начало вызывать усталость у горожан. Поэтому решение об уходе в сложившейся ситуации понятно и логично", - резюмировал Орлов.

https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592516896.html

https://ria.ru/20210111/grigorev-1592514295.html

https://ria.ru/20210111/avksenteva-1592510644.html

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якутск

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россия, дмитрий кислицын, сардана авксентьева, евгений григорьев, москва, якутск, политика