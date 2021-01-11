https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592507587.html

Мэр Якутска объявила об отставке

Мэр Якутска объявила об отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в Instagram об уходе в отставку. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T02:23

2021-01-11T02:23

2021-01-11T13:09

сардана авксентьева

александра маринина (марина алексеева)

якутск

политика

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в Instagram об уходе в отставку.Политик объяснила, что приняла это решение после обсуждений с командой и семьей. Родные, в частности, серьезно беспокоились за состояние ее здоровья из-за постоянной тревоги и стресса за город, отметила градоначальница. Авксентьева уточнила, что завтра ложится в больницу, скоро ей предстоит операция.Политик вспомнила слова своей любимой писательницы Александры Марининой про свободу — это, по мнению автора, возможность принимать решения исходя из представления о том, как было бы лучше для самого человека и его близких, а также делать то, что сам человек считает разумным и правильным.Авксентьева поблагодарила сторонников и друзей за доверие и поддержку и попросила не драматизировать ситуацию.

https://ria.ru/20201215/reshenie-1589331727.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, александра маринина (марина алексеева), якутск, политика