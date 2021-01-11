https://ria.ru/20210111/vzryv-1592637629.html

В Китае произошел взрыв на шахте

В Китае произошел взрыв на шахте

Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, 22 человека оказались заблокированы, сообщает газета Global Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:13

2021-01-11T20:13

2021-01-11T20:13

шаньдун

китай

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, 22 человека оказались заблокированы, сообщает газета Global Times со ссылкой на местные власти."Двадцать два шахтера оказались заблокированы под землей после взрыва на местной золотодобывающий шахте в (городском уезде) Цися в (округе) Яньтай, провинция Шаньдун, на востоке Китая", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что контакт с заблокированными пока не установлен.

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html

шаньдун

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шаньдун, китай, в мире