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В Китае произошел взрыв на шахте
В Китае произошел взрыв на шахте
Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, 22 человека оказались заблокированы, сообщает газета Global Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:13
2021-01-11T20:13
2021-01-11T20:13
шаньдун
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в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, 22 человека оказались заблокированы, сообщает газета Global Times со ссылкой на местные власти."Двадцать два шахтера оказались заблокированы под землей после взрыва на местной золотодобывающий шахте в (городском уезде) Цися в (округе) Яньтай, провинция Шаньдун, на востоке Китая", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что контакт с заблокированными пока не установлен.
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html
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шаньдун, китай, в мире