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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале
Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:05
2021-01-11T03:05
2021-01-11T11:37
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.
Ранее в Роструде
рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.