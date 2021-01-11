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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:05

2021-01-11T03:05

2021-01-11T11:37

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

москва

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя.Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество