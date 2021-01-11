https://ria.ru/20210111/vybory-1592535211.html
В ЦИК прокомментировали идею о спальном месте для наблюдателей на выборах
В ЦИК прокомментировали идею о спальном месте для наблюдателей на выборах
Инициатива партии "Коммунисты России" об обеспечении наблюдателей спальными местами и трехразовым питанием в течение многодневного голосования за счет бюджета... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:06
2021-01-11T11:06
2021-01-11T11:06
майя гришина
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инициатива партии "Коммунисты России" об обеспечении наблюдателей спальными местами и трехразовым питанием в течение многодневного голосования за счет бюджета РФ - больше попытка привлечь к себе внимание, чем забота о прозрачности процесса, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, напомнив, что Центризбирком предусмотрел видеонаблюдение и контроль за сохранностью бюллетеней.Председатель ЦК партии "Коммунисты России" ранее сообщил РИА Новости, что считает необходимым обеспечить за счет госбюджета избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного голосования на выборах."На мой взгляд, в этой инициативе больше попытки привлечь к себе внимание. Дело в том, что если они будут спать, то как же наблюдать?", - сказала Гришина.Она напомнила, что ЦИК предусмотрел различные гарантии сохранности бюллетеней во время многодневного голосования."Если смотреть на документы ЦИК, мы видим, что у нас с вами гарантирована возможность дистанционного наблюдения с помощью видеонаблюдения, которое осуществляется круглосуточно. Под камерами хранятся бюллетени в запечатанных сейфах, в дополнительно опечатанных комнатах, поэтому все гарантии хранения нашими актами предусмотрены", - подчеркнула Гришина.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют".
https://ria.ru/20201223/vybory-1590513938.html
https://ria.ru/20201208/nablyudateli-1588200174.html
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майя гришина, элла памфилова, политика
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Инициатива партии "Коммунисты России" об обеспечении наблюдателей спальными местами и трехразовым питанием в течение многодневного голосования за счет бюджета РФ - больше попытка привлечь к себе внимание, чем забота о прозрачности процесса, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина
, напомнив, что Центризбирком предусмотрел видеонаблюдение и контроль за сохранностью бюллетеней.
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" ранее сообщил РИА Новости, что считает необходимым обеспечить за счет госбюджета избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного голосования на выборах.
"На мой взгляд, в этой инициативе больше попытки привлечь к себе внимание. Дело в том, что если они будут спать, то как же наблюдать?", - сказала Гришина.
Она напомнила, что ЦИК предусмотрел различные гарантии сохранности бюллетеней во время многодневного голосования.
"Если смотреть на документы ЦИК, мы видим, что у нас с вами гарантирована возможность дистанционного наблюдения с помощью видеонаблюдения, которое осуществляется круглосуточно. Под камерами хранятся бюллетени в запечатанных сейфах, в дополнительно опечатанных комнатах, поэтому все гарантии хранения нашими актами предусмотрены", - подчеркнула Гришина.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова
сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют".