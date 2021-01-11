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Нарушений на президентских выборах в Киргизии не выявили

Нарушений на президентских выборах в Киргизии не выявили

Нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Киргизии, не выявлено, заявил РИА Новости в понедельник сенатор Владимир Круглый, который по линии... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:42

2021-01-11T10:42

2021-01-11T10:42

президентские выборы в киргизии — 2021

владимир круглый

киргизия

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Киргизии, не выявлено, заявил РИА Новости в понедельник сенатор Владимир Круглый, который по линии Парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии наблюдал за выборами в республике.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также, согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской."Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено", - сказал законодатель.

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, владимир круглый, киргизия, в мире