Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210111/vselennaya-1592602909.html
Ученые обнаружили признаки гравитационного фона Вселенной
Ученые обнаружили признаки гравитационного фона Вселенной
Ученые из США и Канады сообщили о том, что им удалось обнаружить признаки постоянного гравитационного излучения, которое проходит через Вселенную и искажает... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:15
2021-01-11T20:15
наука
физика
космос - риа наука
канада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/125563/10/1255631026_0:72:800:522_1920x0_80_0_0_ee3e7a984102d9d2b37f8d978e26e69d.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из США и Канады сообщили о том, что им удалось обнаружить признаки постоянного гравитационного излучения, которое проходит через Вселенную и искажает ткань пространства-времени. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.В 2017 году ученые, проводившие эксперимент под названием "Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория" (LIGO), получили Нобелевскую премию по физике за первое в истории прямое обнаружение гравитационных волн, образовавшихся при слиянии двух черных дыр, находящихся примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Волны, возникшие при этом столкновении, нарушили гравитационно-волновой фон Вселенной и достигли Земли.Помимо подобных разовых сильных возмущений, которые астрофизики уже научились фиксировать, существует так называемый фон гравитационных волн — постоянный поток гравитационного излучения, которое, согласно теории, постоянно омывает Землю.Именно это фоновое излучение пытались обнаружить ученые из проекта "Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн" (NANOGrav). В течение 13 лет они изучали свет, исходящий от десятков пульсаров, разбросанных по всей нашей Галактике, используя ее как огромную космическую обсерваторию, чтобы найти намеки на уникальную гравитационную "рябь" во Вселенной."Мы обнаружили сильный сигнал в нашем наборе данных. Пока мы не можем сказать, что это фоновые гравитационные волны, но наша цель становится все ближе", — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова ведущего автора новой статьи астрофизика Джозефа Саймона (Joseph Simon)."Эти первые намеки на фон гравитационных волн предполагают, что сверхмассивные черные дыры действительно сливаются, и что мы покачиваемся в море гравитационных волн, возникающих в результате слияния сверхмассивных черных дыр в галактиках по всей Вселенной", — говорит еще один автор исследования Джули Комерфорд (Julie Comerford), доцент кафедры астрофизики и планетологии Колорадского университета.NANOGrav объединен с еще двумя проектами из Европы и Австралии в единую исследовательскую сеть под названием International Pulsar Timing Array, которая ищет гравитационные волны на постоянной основе.По словам авторов, никакие другие обсерватории не в состоянии обнаружить фоновые гравитационные волны, потому что ориентированы на поиск разовых событий продолжительностью несколько секунд."Мы же ищем волны, длящиеся годы или десятилетия, — отмечает Саймон. — Согласно теории, слияние галактик и другие космологические события вызывают постоянный всплеск огромных гравитационных волн. Требуются годы или даже дольше, чтобы одна такая волна прошла мимо Земли. По этой причине никакие другие существующие эксперименты не могут обнаружить их напрямую".Для фиксации фонового гравитационного шума ученые NANOGrav наблюдали с помощью наземных телескопов за пульсарами — космическими источниками мигающих импульсов, всплесков радиоизлучения, периодичность которых остается неизменной. Пульсары можно сравнить с галактическими маяками, постоянно находящимися на одном и том же месте.Проходящие гравитационные волны изменяют устойчивую картину света, исходящего от пульсаров, увеличивая или сжимая относительные расстояния, которые эти лучи проходят через пространство. Другими словами, ученые теоретически могут обнаружить фон гравитационных волн, отслеживая коррелированные изменения времени прибытия на Землю излучения пульсаров.Задача ученых заключалась в том, чтобы наблюдать как можно дольше и как можно большее количество пульсаров. На сегодняшний день собраны данные за несколько лет по 45 пульсарам. "Возможность обнаружить фон гравитационных волн — огромный, но только первый шаг, — подчеркивает Саймон. — Шаг второй — определить, что вызывает эти волны, и выяснить, что они могут рассказать нам о Вселенной".Анализ наблюдений показал, что на свет, исходящий от пульсаров, влияет какой-то общий фоновый процесс. Исследователи пока не могут точно сказать, что именно вызывает смещение сигналов.
https://ria.ru/20190729/1556968406.html
https://ria.ru/20200616/1572987254.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/125563/10/1255631026_4:0:796:594_1920x0_80_0_0_95d8cc4a32379711d9de30e65e916907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
физика, космос - риа наука, канада, сша

Ученые обнаружили признаки гравитационного фона Вселенной

20:15 11.01.2021
 
© NASAТак художник представил себе гравитационные волны, вырабатываемые сливающимися черными дырами
Так художник представил себе гравитационные волны, вырабатываемые сливающимися черными дырами - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из США и Канады сообщили о том, что им удалось обнаружить признаки постоянного гравитационного излучения, которое проходит через Вселенную и искажает ткань пространства-времени. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В 2017 году ученые, проводившие эксперимент под названием "Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория" (LIGO), получили Нобелевскую премию по физике за первое в истории прямое обнаружение гравитационных волн, образовавшихся при слиянии двух черных дыр, находящихся примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Волны, возникшие при этом столкновении, нарушили гравитационно-волновой фон Вселенной и достигли Земли.
Помимо подобных разовых сильных возмущений, которые астрофизики уже научились фиксировать, существует так называемый фон гравитационных волн — постоянный поток гравитационного излучения, которое, согласно теории, постоянно омывает Землю.
Именно это фоновое излучение пытались обнаружить ученые из проекта "Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн" (NANOGrav). В течение 13 лет они изучали свет, исходящий от десятков пульсаров, разбросанных по всей нашей Галактике, используя ее как огромную космическую обсерваторию, чтобы найти намеки на уникальную гравитационную "рябь" во Вселенной.
"Мы обнаружили сильный сигнал в нашем наборе данных. Пока мы не можем сказать, что это фоновые гравитационные волны, но наша цель становится все ближе", — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова ведущего автора новой статьи астрофизика Джозефа Саймона (Joseph Simon).
В центре Галактики - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 14:17Наука
Астрономы открыли "странный" всплеск гравитационных волн
"Эти первые намеки на фон гравитационных волн предполагают, что сверхмассивные черные дыры действительно сливаются, и что мы покачиваемся в море гравитационных волн, возникающих в результате слияния сверхмассивных черных дыр в галактиках по всей Вселенной", — говорит еще один автор исследования Джули Комерфорд (Julie Comerford), доцент кафедры астрофизики и планетологии Колорадского университета.
NANOGrav объединен с еще двумя проектами из Европы и Австралии в единую исследовательскую сеть под названием International Pulsar Timing Array, которая ищет гравитационные волны на постоянной основе.
По словам авторов, никакие другие обсерватории не в состоянии обнаружить фоновые гравитационные волны, потому что ориентированы на поиск разовых событий продолжительностью несколько секунд.
"Мы же ищем волны, длящиеся годы или десятилетия, — отмечает Саймон. — Согласно теории, слияние галактик и другие космологические события вызывают постоянный всплеск огромных гравитационных волн. Требуются годы или даже дольше, чтобы одна такая волна прошла мимо Земли. По этой причине никакие другие существующие эксперименты не могут обнаружить их напрямую".
Для фиксации фонового гравитационного шума ученые NANOGrav наблюдали с помощью наземных телескопов за пульсарами — космическими источниками мигающих импульсов, всплесков радиоизлучения, периодичность которых остается неизменной. Пульсары можно сравнить с галактическими маяками, постоянно находящимися на одном и том же месте.
Проходящие гравитационные волны изменяют устойчивую картину света, исходящего от пульсаров, увеличивая или сжимая относительные расстояния, которые эти лучи проходят через пространство. Другими словами, ученые теоретически могут обнаружить фон гравитационных волн, отслеживая коррелированные изменения времени прибытия на Землю излучения пульсаров.
Пульсар и вращающаяся вокруг него планета PSR B1257+12 глазами художника - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня 2020, 11:04Наука
Ученые разгадали загадку сияния пульсаров
Задача ученых заключалась в том, чтобы наблюдать как можно дольше и как можно большее количество пульсаров. На сегодняшний день собраны данные за несколько лет по 45 пульсарам.
"Возможность обнаружить фон гравитационных волн — огромный, но только первый шаг, — подчеркивает Саймон. — Шаг второй — определить, что вызывает эти волны, и выяснить, что они могут рассказать нам о Вселенной".
Анализ наблюдений показал, что на свет, исходящий от пульсаров, влияет какой-то общий фоновый процесс. Исследователи пока не могут точно сказать, что именно вызывает смещение сигналов.
 
НаукафизикаКосмос - РИА НаукаКанадаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния