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Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводной воде в Кузбассе
Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводной воде в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данных об обнаружении червей в водопроводной воде в городе Мыски, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:45
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мыски
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данных об обнаружении червей в водопроводной воде в городе Мыски, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что жители города Мыски обнаружили в водопроводной воде червей."В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проведение проверки поручено прокуратуре города Мыски", - говорится в сообщении прокуратуры.
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мыски, кемеровская область, происшествия

Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводной воде в Кузбассе

18:45 11.01.2021 (обновлено: 18:46 11.01.2021)
 
© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Fotolia / JJ
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КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данных об обнаружении червей в водопроводной воде в городе Мыски, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что жители города Мыски обнаружили в водопроводной воде червей.
"В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проведение проверки поручено прокуратуре города Мыски", - говорится в сообщении прокуратуры.
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