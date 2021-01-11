https://ria.ru/20210111/voda-1592623889.html
Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводной воде в Кузбассе
Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводной воде в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данных об обнаружении червей в водопроводной воде в городе Мыски, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:45
2021-01-11T18:45
2021-01-11T18:46
мыски
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку данных об обнаружении червей в водопроводной воде в городе Мыски, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что жители города Мыски обнаружили в водопроводной воде червей."В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проведение проверки поручено прокуратуре города Мыски", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20200927/ameba-1577834838.html
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мыски, кемеровская область, происшествия