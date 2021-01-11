https://ria.ru/20210111/vashington-1592637272.html

Мэр Вашингтона попросила Трампа ввести спецрежим в столице

Мэр Вашингтона попросила Трампа ввести спецрежим в столице

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента США Дональда Трампа ввести спецрежим в столице в свете пандемии коронавируса и предстоящей инаугурации... РИА Новости, 11.01.2021

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2021-01-11T20:12

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

министерство обороны сша

барак обама

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента США Дональда Трампа ввести спецрежим в столице в свете пандемии коронавируса и предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена."Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия… Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки (к таким мероприятиям)", - сказала Боузер на пресс-конференции, напомнив, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией президента Барака Обамы.В числе угроз предстоящему мероприятию она назвала пандемию и "внутреннюю террористическую атаку на Капитолий в столице США". Она сообщила, что также направила запрос о помощи в министерство внутренней безопасности, которое попросила о координации с Пентагоном, минюстом и конгрессом для разработки плана привлечения федеральных правоохранительных органов для обеспечения порядка.Помимо этого, мэр подала запрос в минюст США о продлении режима "обеспечения безопасности на мероприятии национального масштаба" до 24 января. О том, получено ли согласие на ее запросы, она не сообщила.Мэр также призвала жителей Вашингтона сохранять бдительность и участвовать в мероприятиях по случаю инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, онлайн.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент 87 человек арестованы по делу о вторжении протестующих в вашингтонский Капитолий.

https://ria.ru/20210111/impichment-1592632129.html

https://ria.ru/20210111/bayden-1592615315.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, министерство обороны сша, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире