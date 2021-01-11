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https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592609094.html
В Петербурге увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса
В Петербурге увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса
Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в Санкт-Петербурге, их общее число возрастет до более чем 100, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:35
2021-01-11T17:35
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в Санкт-Петербурге, их общее число возрастет до более чем 100, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше 100", - сказал на рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.К настоящему времени от коронавирусной инфекции привито 13 692 жителя Петербурга, из них полностью закончили цикл вакцинации 384 человека. Всего в города поступило 22 692 дозы вакцины. Ожидается, что в течение января поступит еще порядка 88 тысяч доз.Также на совещании обсуждался вопрос организации дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 предприятий. Сотрудникам остальных 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах.Отмечается, что петербургские поликлиники продолжают выдачу бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. В период новогодних праздников их получили более 21 тысячи пациентов. В поликлиниках создан запас препаратов не менее чем на две недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса

17:35 11.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса планируется открыть в Санкт-Петербурге, их общее число возрастет до более чем 100, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше 100", - сказал на рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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К настоящему времени от коронавирусной инфекции привито 13 692 жителя Петербурга, из них полностью закончили цикл вакцинации 384 человека. Всего в города поступило 22 692 дозы вакцины. Ожидается, что в течение января поступит еще порядка 88 тысяч доз.
Также на совещании обсуждался вопрос организации дополнительных пунктов вакцинации на крупных городских предприятиях. На шести предприятиях пункты вакцинации уже созданы и получили соответствующие лицензии. Возможность организовать такие пункты есть еще у 40 предприятий. Сотрудникам остальных 15 предприятий прививки будут сделаны в городских поликлиниках и частных медицинских центрах.
Отмечается, что петербургские поликлиники продолжают выдачу бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. В период новогодних праздников их получили более 21 тысячи пациентов. В поликлиниках создан запас препаратов не менее чем на две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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