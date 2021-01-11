В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
© Фото : A.SavinЗдание Михайловского театра
© Фото : A.Savin
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман предлагает открыть в его помещениях флагманский центр вакцинации от коронавируса, где сделать прививку смогут не только деятели культуры и искусства, но и все желающие, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"У Владимира Абрамовича Кехмана есть идея выделить в театре специальные помещения под создание флагманского центра вакцинации, где любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса… Максимальный срок, когда планируется завершить переоборудование помещений – конец февраля, но, возможно, это произойдет и раньше", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, под центр вакцинации предполагается переоборудовать помещения в здании Михайловского театра на Площади Искусств, дом 3, которое внутри соединяется с основным зданием, но имеет отдельные входы. Здесь, в частности, располагался кабинет музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова, который скончался в конце октября 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19.
"По нашему замыслу, пройти вакцинацию от коронавируса в бывшем кабинете Александра Александровича Ведерникова смогут выдающиеся деятели культуры и искусства… Хотя, еще раз повторюсь, центр вакцинации в Михайловском театре будет принимать всех желающих", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что сам Кехман пока не прошел вакцинацию от COVID-19 и, вероятнее всего, сделает это в стенах Михайловского театра.
Михайловский театр, чье здание построил архитектор Карл Брюллов, открылся для зрителей 8 ноября 1833 года. Его историческое название официально вернулось с 2007 года, но сохранилось и прежнее наименование: Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19