Гинцбург оценил устойчивость вакцины "Спутник V" к мутациям коронавируса
11:46 11.01.2021 (обновлено: 12:04 11.01.2021)
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Создатели вакцины "Спутник V" знали о способности коронавируса мутировать и учли это в разработке препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать. <...> По всем критериям, новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины", — отметил ученый.
Собеседник агентства подчеркнул, что возглавляемый им центр пока не получал образец "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. В то же время, как считает Гинцбург, уникальные мутации вируса можно найти и в России. Он допустил, что этого еще не произошло, потому что в стране секвенируют гораздо меньше образцов, чем в Великобритании.
"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", — добавил Гинцбург.
Он напомнил, что центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но ведомство не выделило на это денег.
В конце прошлого года в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот вариант коронавируса заразнее обычного. В то же время ученые указывают, что пока нет данных о его повышенной летальности.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прививки сделали уже более 1,5 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19