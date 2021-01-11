https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592542449.html

Гинцбург оценил устойчивость вакцины "Спутник V" к мутациям коронавируса

Гинцбург оценил устойчивость вакцины "Спутник V" к мутациям коронавируса

Создатели вакцины "Спутник V" знали о способности коронавируса мутировать и учли это в разработке препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:46

2021-01-11T11:46

2021-01-11T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Создатели вакцины "Спутник V" знали о способности коронавируса мутировать и учли это в разработке препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Собеседник агентства подчеркнул, что возглавляемый им центр пока не получал образец "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. В то же время, как считает Гинцбург, уникальные мутации вируса можно найти и в России. Он допустил, что этого еще не произошло, потому что в стране секвенируют гораздо меньше образцов, чем в Великобритании."Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", — добавил Гинцбург.Он напомнил, что центр Гамалеи предлагал Минздраву создать современную систему мониторинга за штаммами вируса, но ведомство не выделило на это денег.В конце прошлого года в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что этот вариант коронавируса заразнее обычного. В то же время ученые указывают, что пока нет данных о его повышенной летальности.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прививки сделали уже более 1,5 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество