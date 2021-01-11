https://ria.ru/20210111/vakansiya-1592514122.html

Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц

Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника, выяснили для РИА... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T07:07

2021-01-11T07:07

2021-01-11T11:58

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника, выяснили для РИА Новости эксперты сервиса "Работа.ру".Традиционно высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам в области IT — им готовы платить от 150 тысяч рублей."Будущему сотруднику предстоит оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код frontend-части проекта. От кандидата ожидается уверенное знание технологий и опыт работы от одного года, весомым преимуществом также будет свободное владение английским языком", — отмечают авторы исследования.Высокая оплата труда доступна также соискателям в образовании. "Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества занятий с учениками. Для успешного трудоустройства кандидат должен свободно владеть английским языком и знать школьную программу по дисциплине", — указывается в требованиях к кандидату.Мастеру по ремонту квартир предлагают зарплату от 160 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.Пятерку замыкает вакансия ведущего бизнес-аналитика — имея опыт работы от одного года, он может зарабатывать ежемесячно 150-200 тысяч рублей. Успешный кандидат должен структурировать и четко излагать информацию, быстро погружаться в проекты и переключаться между ними, иметь опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, уметь составлять ТЗ для разработчиков, иметь собственные навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов.

https://ria.ru/20210101/professii-1591741886.html

https://ria.ru/20210105/robotizatsiya-1592011721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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