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Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T06:43
2021-01-11T12:48
кофе
здоровье
еда
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.
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кофе, здоровье, еда, общество

Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки

06:43 11.01.2021 (обновлено: 12:48 11.01.2021)
 
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / elena_n
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.
По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.
Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.
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