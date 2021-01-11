https://ria.ru/20210111/utro-1592513228.html
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T06:43
2021-01-11T06:43
2021-01-11T12:48
кофе
здоровье
еда
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.
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кофе, здоровье, еда, общество
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror
назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.
По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.
Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.