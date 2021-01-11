https://ria.ru/20210111/utro-1592513228.html

Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки

Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки

Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:43

2021-01-11T06:43

2021-01-11T12:48

кофе

здоровье

еда

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью.По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения: тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.

https://ria.ru/20210109/bol-1592360530.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, здоровье, еда, общество