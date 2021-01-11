https://ria.ru/20210111/utechka-1592641896.html

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai

Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:57

2021-01-11T20:57

2021-01-11T21:08

ашот оганесян

hyundai motor

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации - о ее причинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база данных якобы российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается примерно в 2 тысячи долларов. По данным продавца, база содержит данные 1,3 миллиона владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах."Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/dannye-1592525852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, hyundai motor, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии