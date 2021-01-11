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Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai
Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:57
2021-01-11T21:08
ашот оганесян
hyundai motor
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации - о ее причинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база данных якобы российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается примерно в 2 тысячи долларов. По данным продавца, база содержит данные 1,3 миллиона владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах."Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
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ашот оганесян, hyundai motor, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных владельцев Hyundai

20:57 11.01.2021 (обновлено: 21:08 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации - о ее причинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база данных якобы российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается примерно в 2 тысячи долларов. По данным продавца, база содержит данные 1,3 миллиона владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах.
Дизайнер за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 10:22
Стали известны масштабы утечки личных данных россиян за 2020 год
"Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru, а в случае подтверждения информации – сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, и дальнейших мерах, принятых компанией, по минимизации рисков доступа к персональным данным неограниченного круга лиц", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
 
Ашот ОганесянHyundai MotorФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
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