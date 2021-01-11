https://ria.ru/20210111/ukraina-1592647882.html

NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России

NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России

Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T22:24

2021-01-11T22:24

2021-01-11T22:24

оппозиционная платформа - за жизнь

петр порошенко

владимир зеленский

сша

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину. Практика "внешнего управления", рост влияния западных советников, а также недальновидная политика украинских государственных деятелей, включая Зеленского, привели к тому, что "пророссийская" партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" стала самым популярным политическим объединением на Украине, пишет автор.Сочетание политической неопытности президента с подчинением западным интересам привело к таким потрясениям в стране, которых не было со времен оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого еще при Порошенко курса на украинизацию населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычный электорат юга и востока страны, который привел его к власти.По мнению аналитика, утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет актуальной для страны темой в 2021 году. Послы стран "Большой семерки" все чаще вмешиваются в политику Украины и влияют на назначения в правительстве и на принятие важных решений, вплоть до запрета покупать российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование от "Хуавей"."Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал "внешнее управление", против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности", — говорится в статье.Журналист уверен, что США должны признать провальность своей политики в этом регионе. Западные аналитики игнорируют многовековые исторические, религиозные и культурные связи значительной части населения Украины с Россией. Политика, не учитывающая разногласия и особенности западной и восточной частей страны, не будет успешной, потому что ее посчитают тенденциозной.Все это в сочетании развалом украинской промышленности и катастрофической убылью населения, привело к тому, что несмотря на усилия Запада по поддержанию антироссийских настроений, в стране возрождаются пророссийские партии, подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/russkiy-1587321366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587415870.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, владимир зеленский, сша, украина