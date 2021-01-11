NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину.
Практика "внешнего управления", рост влияния западных советников, а также недальновидная политика украинских государственных деятелей, включая Зеленского, привели к тому, что "пророссийская" партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" стала самым популярным политическим объединением на Украине, пишет автор.
Сочетание политической неопытности президента с подчинением западным интересам привело к таким потрясениям в стране, которых не было со времен оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого еще при Порошенко курса на украинизацию населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычный электорат юга и востока страны, который привел его к власти.
"Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины", — отметил журналист.
По мнению аналитика, утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет актуальной для страны темой в 2021 году. Послы стран "Большой семерки" все чаще вмешиваются в политику Украины и влияют на назначения в правительстве и на принятие важных решений, вплоть до запрета покупать российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование от "Хуавей".
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"Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал "внешнее управление", против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности", — говорится в статье.
Журналист уверен, что США должны признать провальность своей политики в этом регионе. Западные аналитики игнорируют многовековые исторические, религиозные и культурные связи значительной части населения Украины с Россией. Политика, не учитывающая разногласия и особенности западной и восточной частей страны, не будет успешной, потому что ее посчитают тенденциозной.
Все это в сочетании развалом украинской промышленности и катастрофической убылью населения, привело к тому, что несмотря на усилия Запада по поддержанию антироссийских настроений, в стране возрождаются пророссийские партии, подытоживает автор.
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