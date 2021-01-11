Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/ukraina-1592647882.html
NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России
NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России
Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:24
2021-01-11T22:24
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
владимир зеленский
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину. Практика "внешнего управления", рост влияния западных советников, а также недальновидная политика украинских государственных деятелей, включая Зеленского, привели к тому, что "пророссийская" партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" стала самым популярным политическим объединением на Украине, пишет автор.Сочетание политической неопытности президента с подчинением западным интересам привело к таким потрясениям в стране, которых не было со времен оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого еще при Порошенко курса на украинизацию населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычный электорат юга и востока страны, который привел его к власти.По мнению аналитика, утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет актуальной для страны темой в 2021 году. Послы стран "Большой семерки" все чаще вмешиваются в политику Украины и влияют на назначения в правительстве и на принятие важных решений, вплоть до запрета покупать российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование от "Хуавей"."Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал "внешнее управление", против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности", — говорится в статье.Журналист уверен, что США должны признать провальность своей политики в этом регионе. Западные аналитики игнорируют многовековые исторические, религиозные и культурные связи значительной части населения Украины с Россией. Политика, не учитывающая разногласия и особенности западной и восточной частей страны, не будет успешной, потому что ее посчитают тенденциозной.Все это в сочетании развалом украинской промышленности и катастрофической убылью населения, привело к тому, что несмотря на усилия Запада по поддержанию антироссийских настроений, в стране возрождаются пророссийские партии, подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/russkiy-1587321366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587415870.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, владимир зеленский, сша, украина

NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России

22:24 11.01.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Журналист The National Interest перечислил причины того, почему западные страны проигрывают России борьбу за Украину.
Практика "внешнего управления", рост влияния западных советников, а также недальновидная политика украинских государственных деятелей, включая Зеленского, привели к тому, что "пророссийская" партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" стала самым популярным политическим объединением на Украине, пишет автор.
Сочетание политической неопытности президента с подчинением западным интересам привело к таким потрясениям в стране, которых не было со времен оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого еще при Порошенко курса на украинизацию населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычный электорат юга и востока страны, который привел его к власти.
"Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины", — отметил журналист.
По мнению аналитика, утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет актуальной для страны темой в 2021 году. Послы стран "Большой семерки" все чаще вмешиваются в политику Украины и влияют на назначения в правительстве и на принятие важных решений, вплоть до запрета покупать российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование от "Хуавей".
Продавец и покупатель на продовольственной ярмарке в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 12:59
Перешли границы. Русский язык на Украине запретят в магазинах и на рынках
"Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал "внешнее управление", против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности", — говорится в статье.
Журналист уверен, что США должны признать провальность своей политики в этом регионе. Западные аналитики игнорируют многовековые исторические, религиозные и культурные связи значительной части населения Украины с Россией. Политика, не учитывающая разногласия и особенности западной и восточной частей страны, не будет успешной, потому что ее посчитают тенденциозной.
Все это в сочетании развалом украинской промышленности и катастрофической убылью населения, привело к тому, что несмотря на усилия Запада по поддержанию антироссийских настроений, в стране возрождаются пророссийские партии, подытоживает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 20:07
На Украине спрогнозировали собственный развал
 
Оппозиционная платформа - За жизньПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния